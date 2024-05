Secret Story estimations : Kelyan en baisse, Charlène sombre (SONDAGE)

Publicité





Secret Story 2024 estimations semaine 6 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Secret Story 2024 alors que ce soir, deux habitants seront éliminés et quitteront définitivement la maison des secrets ! Rappelons que cette semaine, Charlène, Francesca, Kelyan et Perrine sont en danger et ont leur destin entre les mains du public, qui vote depuis mercredi soir.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Kelyan qui est toujours largement en tête avec 39% des votes.







Kelyan est en baisse et l’écart se réduit avec Perrine, stable avec 35% des votes de notre sondage.

C’est toujours compliqué pour Francesca et Charlène, avec respectivement 18% et 7% des votes de notre sondage. Charlène est encore en baisse et sombre ! Le couple sera-t-il éliminé ce soir ?



Qui doit rester et continuer cette saison 2024 ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre habitant préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Sondage Secret Story semaine 6 : qui doit rester ?

Qui doit rester ? Charlène Kelyan Francesca Perrine Résultats Vote

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.