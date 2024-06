C dans l’air du 6 juin 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 6 juin 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 6 juin 2024 : le sommaire

⬛ Attentat déjoué à Roissy : l’ombre du Kremlin

L’arrestation d’un homme de 26 ans, possédant les nationalités russe et ukrainienne, manipulant des explosifs dans un hôtel près de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, soulève de nombreuses questions. Blessé lundi soir, soigné puis placé en garde à vue, il est soupçonné de projeter une action violente en France. Originaire du Donbass, il aurait servi dans l’armée russe. Le Parquet national antiterroriste enquête pour « association de malfaiteurs terroriste ». Cette arrestation survient avant les commémorations du 80ème anniversaire du Débarquement en Normandie, en présence de vingt-cinq chefs d’État, dont Joe Biden et Volodymyr Zelensky.



Absence notable, Vladimir Poutine reste cependant présent dans les esprits, menaçant de fournir des armes à des régions frappant les intérêts occidentaux. Les services de renseignement de l’UE ont alerté sur des sabotages potentiels organisés par Moscou en Europe, avec des incidents déjà recensés en Pologne, Lituanie, Angleterre et Allemagne. En France, avant les Jeux olympiques et les élections européennes, le pays est ciblé par cyberattaques et campagnes de déstabilisation, avec des accusations d’ingérence étrangère en Nouvelle-Calédonie. Le Premier ministre Gabriel Attal a mis en garde contre les ingérences russes, qualifiées de « nouvelle guerre mondiale ».

La Russie mène-t-elle une guerre hybride à l’échelle européenne ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 6 juin 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.