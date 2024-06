Plus Belle La Vie du 11 juin 2024 : Lucie risque gros (résumé + extrait vidéo épisode 111 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 11 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 111 de PBLV – Lucie risque gros après avoir menacé Michaël avec un couteau dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Cet après-midi, Jean-Paul apprend que Delpierre a porté plainte !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 juin 2024 – résumé de l’épisode 111

Lucie refuse de parler alors que Jean-Paul explique à Léa qu’un professeur a alerté la police… Lucie les rejoint et affirme qu’elle voulait simplement effrayer Michaël pour qu’il la laisse tranquille. Elle partage avec eux l’enfer qu’elle a enduré. Jean-Paul souligne que la violence n’est jamais la solution, mais Lucie explique à son père qu’elle se sentait seule face au harcèlement qu’elle subissait.

Samuel et Patrick interrogent Titouan Lunel, qui explique avoir été harcelé par un collègue de travail, qui s’est suicidé il y a cinq ans. Son dossier étant le coffre d’Abdel et pourtant il n’était pas son avocat.



Apolline utilise une photo d’Ulysse pour déverrouiller son téléphone et découvre les messages échangés avec Julie. Ulysse arrive pour récupérer son téléphone, et Apolline prétend qu’elle allait lui rapporter. Il la met en garde contre un possible écart et part au tribunal. Plus tard, Apolline explique à Nisma que Julie a quitté Ulysse pour son meilleur ami il y a un an. Au cabinet, Ulysse retrouve Julie, interrompu par Apolline… Ulysse va s’occuper de son contrat de mariage et demande à Apolline de rassembler des documents. Apolline ne comprend pas.

Patrick prend des nouvelles de Lucie et assure à Jean-Paul que Babeth va bien s’en occuper. Samuel rappelle que Lucie a menacé un adolescent avec un couteau. Jean-Paul, furieux, explique que Michaël la harcelait depuis des semaines. Lucie doit comparaître devant le conseil de discipline, ce qui Jean-Paul se sent impuissant et ne sait pas comment le dire à sa fille.

Plus tard, Samuel présente ses excuses à Jean-Paul. Méline les interrompt pour signaler que leur suspect n’avait pas d’alibi, il était en arrêt maladie. Elle demande à ce qu’ils le réinterrogent Lunel. Mais celui-ci nie tojors toute implication dans le meurtre. Jean-Paul lui montre le pendentif. Il le reconnait et explique en avoir un identique reçu une semaine avant la mort de son harceleur ! Ils réalisent que les victimes de harcèlement ont reçu ce pendentif. Samuel pense que quelqu’un se serait pris pour leur ange gardien !

Jean-Paul se rend chez Delpierre. Sa fille le reçoit, Delpierre étant absent. Elle annonce à Boher qu’ils ont porté plainte contre Lucie ! Elle le menace en disant que sa fille finira en hôpital psychiatrique ! Elle montre une photo de Lucie avec le couteau… Jean-Paul assure qu’il ne les laissera pas détruire la vie de sa fille !

VIDÉO Plus belle la vie du 11 juin 2024 – extrait vidéo

