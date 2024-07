50mn Inside du 27 juillet : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 27 juillet 2024, sommaire et reportages





A suivre dès 18h sur TF1







50mn Inside du 27 juillet 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🍰 A la Une – Cédric Grolet : génie ou coup marketing ?

🎬 La Story – « Pretty woman » : Julia Roberts, la femme libre d’Hollywood

☀️ En Coulisses – Comment Ibiza fait-elle toujours plus fort pour lancer l’été ?

👨 Portrait – Dave

🎤 La Story – Pourquoi Matt Pokora n’a-t-il jamais abandonné son rêve américain ?

50mn Inside du 27 juillet 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

💃 Dans le Secret – Comment le Cirque du soleil est-il devenu la plus grande machine à rêves ?

🌎 Le Document – Croisière en Méditerranée, dans les coulisses d’une ville flottante



« 50 mn Inside », à suivre aujourd'hui dès 18h sur TF1.