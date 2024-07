Echappées Belles du 6 juillet : direction Narbonne ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 6 juillet 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions : « Week-end à Narbonne » suivi de « Les villages historiques du Portugal ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 6 juillet, à 21h – « Week-end à Narbonne »

Découvrir Narbonne le temps d’un week-end, c’est s’aventurer sur une Côte du Midi méconnue et pourtant si généreuse !

Jérôme Pitorin monte dans un train pour découvrir la cité antique de Narbonne ! En suivant le cours de l’eau, au fil du canal de La Robine, il rencontre des narbonnais passionnés par leurs métiers, ce qui fait leur fierté tant dans le patrimoine bâti que dans les paysages façonnés par la tramontane mais aussi par ce qu’ils cultivent, pêchent et récoltent pour savourer leur région à l’assiette…

À pied, en bateau, à cheval ou à vélo, découvrir Narbonne le temps d’un week-end, c’est la promesse de vouloir revenir pour poursuivre ce dépaysement complet, entre terre et mer, patrimoine et biodiversité, viticulture et gastronomie !

Les reportages : Les habitants du canal / Narbonne : un art de vivre, entre ville et plage / La gastronomie narbonnaise / Un riche patrimoine naturel / La tramontane ou comment faire du vent un atout / La passion médiévale



Echappées Belles du 6 juillet à 22h30 – « Les villages historiques du Portugal »

Au coeur de la Beira Alta, région frontalière à l’Espagne située au nord-est du Portugal, se cachent 12 villages, les« Aldeias históricas ». Les villages historiques sont l’oeuvre de plusieurs générations de rois qui, préoccupés par la défense du territoire, se sont chargés de peupler et de fortifier la région. Ainsi, siècle après siècle, un patrimoine a été construit, détruit et reconstruit et aujourd’hui, il raconte l’histoire de la nation la plus vieille d’Europe.

Dans cette Echappée, Sophie Jovillard voyage de village en village, à la rencontre de jeunes gens en quête d’une nouvelle vie, ou encore d’amoureux de leur région, qui cherchent à préserver et à valoriser leur héritage.

Quelle empreinte l’histoire a-t-elle laissé dans ces pierres et comment l’homme rend-il hommage à ce passé ? Comment ces villages attirent-ils de nouveaux habitants ? Quel est l’avenir des « Aldeias históricas » ?

Sujets :Les villages historiques / Des villages authentiques et chics / Le GR 22, de village en village / Les commerces ambulants / La Renaissance des villages / Jour de vendanges.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 6 juillet 2024 dès 21h sur France 5