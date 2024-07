Un Si Grand Soleil Spoilers : nouveau couple, départ, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 8 au 12 juillet 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 8 au 12 juillet 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Alix tombe sous le charme de Nicolas, conservateur de musée (incarné par Franck Bordes). Et Maéva se fait embaucher à la galerie pour l’été.

Pour les ados, c’est l’heure du bac. Et quand ils fêtent la fin de l’année scolaire, Robin et Tiago s’embrassent ! Ces deux là débutent leur histoire et Robin fait son coming-out avec ses parents, qui sont surpris. Et à peine revenue, Kira repart déjà loin de Montpellier.



De son côté, Florent installe chez Stéphanie chez lui, sans demander l’avis de Claire. Et Noura se réfugie chez Achille, à qui sa présence fait beaucoup de bien.

Quant à Nathalie, elle perd son job chez L Cosmétiques après que Boris et Elisabeth aient découvert qu’elle passait une partie de ses journées de travail sur des jeux en ligne… Et Muriel tombe sous le charme de Boris.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 8 au 12 juillet 2024

Lundi 8 juillet 2024 (épisode 1423) : Bien que Boris et Muriel ne soient que collègues, celle-ci évite pourtant de parler de lui à Eliott. Pendant ce temps, Stéphanie prend sur elle pour cacher son inquiétude à sa fille : elle s’est mise dans de beaux draps et s’apprête à prendre de gros risques.

Mardi 9 juillet 2024 (épisode 1424) : Alix tombe sous le charme d’un séduisant conservateur de musée. Malheureusement pour elle, elle n’est pas la seule. De son côté, Tom décroche un travail pour l’été qui s’avère être le job des rêves… de Maéva.

Mercredi 10 juillet 2024 prime 7 épisodes :

1425 : Le bac approche, mais certains ont plus la tête à la fête qu’aux révisions… Quant à Achille, toujours traumatisé par l’histoire de son père il se renferme sur lui et refuse qu’on l’aide.

1426 : Achille découvre une part sombre en lui qu’il ignorait et qui l’horrifie. De leur côté Claire et Florent font des efforts pour leur couple, mais leurs problèmes ne seraient-ils pas plus profonds qu’ils ne le pensent ?

1427 : Un nouveau drame fait comprendre à Florent et Stéphanie que la menace qui pèse sur elle est imminente, tandis que Maéva se voit offrir une opportunité, qui la plonge dans un sacré pétrin.

1428 : La fin du lycée signe le début d’une nouvelle romance chez les ados. Florent lui, se démène pour défendre Stéphanie malgré les inquiétudes de Becker.

1429 : Tandis que d’anciennes tensions refont surface entre Kira et Louis, Noura a un très gros service à demander à Achille.

1430 : Claire a du mal à supporter l’invitée surprise de Florent. Aurélie, quant à elle, cherche un moyen de pousser Achille à parler de son père.

1431 : Tandis que Bertier essaye d’empêcher Nathalie de retourner au casino, celle-ci trouve un moyen de se débrouiller seule. Pendant ce temps, Becker tente de raisonner Florent, qui s’implique beaucoup trop pour Stéphanie.

Jeudi 11 juillet 2024 (épisode 1432) : Florent s’emporte quand Claire le questionne sur sa relation avec Stéphanie : aurait-il quelque-chose à lui cacher ? Quant à Boris et Elisabeth, ils font une découverte très compromettante pour Nathalie.

Vendredi 12 juillet 2024 (épisode 1433) : Les conseils de Janet poussent Claire à réaliser une triste vérité sur son couple. Eliott lui se questionne : si Muriel passe autant de temps au travail avec Boris, pourquoi ne lui a-t-elle jamais parlé de lui ?

