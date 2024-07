Plus Belle La Vie du 15 juillet 2024 : la police arrête les recherches ! (résumé + extrait vidéo épisode 135 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 15 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 135 de PBLV – Pascal s’apprête à commettre l’irréparable cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». La police échoue à retrouver Pascal et Jennifer, et Pascal leur réserve une mauvaise surprise…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 juillet 2024 – résumé de l’épisode 135

Samuel visionne à nouveau les images où Pascal saute en mer avec Jennifer. Ariane le rejoint et lui dit qu’il est inutile de regarder cette vidéo en boucle. Samuel est convaincu qu’ils ont manqué un détail important. Cependant, Ariane lui rappelle que le bateau a été retrouvé vide et que les marins-pompiers les recherchent depuis vendredi. Elle pense qu’il est impossible qu’ils soient encore vivants, mais Samuel garde espoir.

Samuel poursuit son enquête, observé avec inquiétude par Thomas et Gabriel. Ils pensent qu’il est dans le déni. Gabriel est choqué par les actions de Pascal, tandis que Thomas rappelle qu’il n’a jamais eu confiance en lui. Gabriel se sent coupable. Samuel annonce qu’il a une piste pour retrouver Jennifer et part. Ariane le croise au commissariat ; il a découvert où Pascal a déposé les affaires de Jennifer et décide d’y aller. Ariane insiste pour l’accompagner.

Pascal est bien vivant avec Jennifer, caché dans une maison face à la mer, un lieu de leurs vacances familiales. Jennifer est attachée à une corde comme un chien. Elle lui demande quel est son plan et Pascal menace de tuer Samuel. Jennifer change de comportement et joue le jeu… Jennifer prépare à manger pour Pascal, les beignets que leur mère faisait. Pascal les trouve délicieux. Pendant ce temps, Samuel et Ariane fouillent les affaires de Jennifer et découvrent une photo de vacances en famille datant de 2017. Samuel fait le lien avec le présent. De son côté, Jennifer essaie d’amadouer Pascal. Samuel veut retrouver l’endroit où la photo a été prise, mais Méline lui annonce que le procureur a clôturé l’enquête. Samuel refuse d’abandonner et est déterminé à retrouver Jennifer.



Publicité





Kilian remarque que Zoé ne va pas bien. Elle a pleuré tout le week-end. Kilian lui dit qu’ils ont tous vécu ce genre de situation et lui demande si c’est vraiment fini. Zoé explique qu’elle a tenté quelque chose mais a échoué. Kilian lui conseille de se battre si elle aime vraiment cette personne…

Zoé apporte un déjeuner à Morgane au commissariat, mais Morgane est froide. En insistant, Zoé parvient à la faire sortir pour discuter. Morgane lui dit sèchement qu’il ne s’est rien passé et qu’il ne se passera jamais rien entre elles ! Plus tard, Zoé explique à Kilian qu’elle a suivi ses conseils. Kilian l’a vue avec Morgane et pense qu’elle a des sentiments pour Jules. Zoé ne le dément pas et Kilian lui dit qu’elle n’a aucune chance, ajoutant que Jules et Morgane sont très amoureux et qu’il vaut mieux qu’elle les oublie.

Patrick arrive en tenue hawaïenne, ce qui enchante Babeth et Léa. Il part avec sa planche de surf, et Léa note qu’il est vraiment passionné. Babeth devient presque jalouse de la planche et Léa propose une idée… Plus tard, Babeth rejoint Patrick à son cours de surf, en combinaison. Patrick lui fait une démonstration et Babeth impressionne le professeur de surf, qui la trouve meilleure que Patrick. Le professeur propose de lui donner des cours et Babeth décide de participer à un stage à Hossegor, ce qui vexe Patrick.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un secret dévoilé, une rencontre, les résumés jusqu’au 26 juillet 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 15 juillet 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.