Plus Belle La Vie du 17 juillet 2024 : Jennifer culpabilise, Blanche inquiète ses proches (résumé + extrait vidéo épisode 137 en avance)

Plus belle la vie du 17 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 137 de PBLV – C’est enfin la fin pour Pascal aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, grâce à Samuel et l’aide de Gabriel, Jennifer va être retrouvée et Pascal arrêté !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 juillet 2024 – résumé de l’épisode 137

Au commissariat, Ariane interroge Jennifer, encore bouleversée, qui raconte comment Pascal a simulé leur noyade. Ariane informe Jennifer que Pascal va être déféré, mais Jennifer insiste pour lui parler avant. Lorsqu’elle le voit, elle lui demande s’il réalise tout le mal qu’il lui a fait, affirmant qu’elle ne lui pardonnera jamais. Elle lui dit qu’elle ne veut plus jamais le revoir !

Gabriel attend Jennifer et Samuel à la sortie du commissariat et s’excuse au nom de tout le cabinet. Jennifer sait que Gabriel a aidé Samuel à la retrouver, et il lui dit qu’ils seront ravis de la réintégrer au cabinet quand elle sera prête. Jennifer, cependant, doute de pouvoir revenir, expliquant que la relation de confiance est brisée et que cela lui rappelle trop son frère. Elle veut tourner la page.

Samuel et Jennifer se promènent, et il lui rend la photo qui l’a aidé à la retrouver. Jennifer pense à ses parents et se demande ce qu’ils pensent de ses actions. Samuel lui dit de ne pas culpabiliser après ce qu’elle a subi. Jennifer a l’impression qu’en s’éloignant, elle abandonne aussi ses parents.



Au Pavillon des Fleurs, Luna est surprise de voir Blanche déjà là. Blanche ferme rapidement son ordinateur, ce qui donne à Luna l’impression de la déranger. Luna demande ce qu’elle fait, et Blanche prétend préparer ses cours de français… Luna essaie d’en savoir plus mais Blanche reste mystérieuse et refuse de lui dire la vérité…

Plus tard, Luna arrive avec une bonne nouvelle : ils ont obtenu la subvention et pourront salarier Blanche à mi-temps. Blanche préfère cependant embaucher une troisième personne à mi-temps, elle assure à Luna qu’elle s’était trompée et qu’elle n’est pas en fin de droit… Blanche montre ensuite à Luna sa nouvelle voiture, surprenant Luna, qui se demande comment elle a pu la financer. Blanche, gênée, dit que c’est juste du leasing… Plus tard, elles retrouvent Eric pour lui proposer un poste à mi-temps, ce qui le rend très heureux.

Patrick est toujours à son cours de surf quand Babeth vient le chercher. Malgré ses conseils de se reposer, Patrick continue. Dans l’eau, il se retrouve coincé sous sa planche et manque de se noyer, mais Babeth intervient. Réalisant que le surf doit rester un rêve d’enfance, il décide de renoncer à ses vacances à Hossegor et passer du temps en famille.

Zoé vient récupérer un colis au Mistral, et Kilian lui dit qu’elle peut se débrouiller seule, même si ce n’est pas sur ses heures de travail. Blanche insiste pour voir la robe commandée par Zoé, mais cette dernière est sous le choc en déc ouvrant des cartes d’identité vierges à l’intérieur du colis.

Luna prépare le contrat d’Eric, et ils se demandent où est Blanche et ce qu’elle fait. Trouvant son comportement étrange, Luna découvre une feuille laissée par Blanche dans l’imprimante : un document de France Travail indiquant qu’elle est en fin de droits ! Eric refuse le poste, insistant que Blanche doit être prioritaire. Quant à Luna, elle est déconcertée par le mensonge de Blanche.

VIDÉO Plus belle la vie du 17 juillet 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

