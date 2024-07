Plus Belle La Vie du 18 juillet 2024 : Blanche risque gros, découvrez son secret ! (résumé + extrait vidéo épisode 138 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 18 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 138 de PBLV – C’est une nouvelle enquête qui commence cet après-midi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Blanche a des choses à se reprocher et se retrouve au commissariat…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 juillet 2024 – résumé de l’épisode 138

Ariane et Jean-Paul enquêtent sur les cartes d’identité vierges découvertes dans le colis ouvert par Zoé au Mistral. Pour l’instant, ils n’ont pas beaucoup d’indices. L’adresse de l’expéditeur n’existe pas et le destinataire est fictif. Ariane pense que leur seule chance est de vérifier si le destinataire était présent lorsque Kilian a donné le colis par erreur à Zoé…

Eric retrouve Blanche au Pavillon des Fleurs. Il lui reproche de lui avoir menti. Elle est en fin de droits sans indemnités, ce qu’il a découvert dans un document laissé dans l’imprimante. Blanche prétend qu’ils ont vraiment besoin de lui et affirme avoir reçu un héritage d’une vieille cousine de sa mère, assurant qu’elle a de quoi subvenir à ses besoins pendant au moins deux ans. Eric décide de rester.

Jean-Paul interroge Blanche au sujet du colis, lui demandant si elle venait chercher un colis. Elle répond qu’elle buvait juste un verre et n’a rien vu. En partant, Jean-Paul dit à Ariane qu’il l’a trouvée fuyante, et Ariane propose de ramener le paquet au Mistral pour attraper le destinataire en flagrant délit. Plus tard, Blanche retrouve un certain Paul au parc, lui annonçant qu’elle arrête car c’est trop dangereux pour l’association. Inquiète, Paul lui assure qu’elle trouvera bien une manière de tromper les gens, ajoutant qu’elle se débrouille très bien et apprécie sa nouvelle voiture. Cependant, Blanche se sent coupable.



Au Mistral, une femme vient chercher le fameux colis. La police la suit et l’arrête alors qu’elle dépose le colis au Pavillon des Fleurs. Paul appelle Blanche à ce moment-là, lui disant qu’ils reçoivent de plus en plus de demandes.

Edith Cardot revient à la résidence pour l’audit de Mirta. Elle porte des lunettes noires, expliquant que c’est pour se protéger des lumières nocives pour les yeux. Mirta fait semblant de voir un gros morceau de verre par terre. Mirta montre ensuite à Edith son excellente organisation, ce qui impressionne Yolande. Cependant, Mirta a rangé le courrier au hasard, et Yolande doit tout remettre en ordre.

Edith termine son audit et doit établir ses conclusions d’ici le lendemain. Mirta serre la main de Yolande à la place de celle d’Edith, comprenant alors qu’Edith ne voit pas. Mirta avoue pour son opération de la cataracte, ce qui contrarie Edith. Yolande la supplie de garder Mirta, mais Edith s’en va.

Samuel a préparé un superbe petit déjeuner pour Jennifer, mais elle n’a pas faim et se sent mal. Elle refuse de se balader, disant qu’elle a besoin d’être seule. Lorsque Samuel part travailler, Jennifer appelle Mehdi pour le retrouver au bord de mer, ne voyant personne d’autre à contacter. Mehdi l’écoute avec bienveillance. Jennifer avoue qu’elle se sent triste et a peur d’être seule, faisant le lien avec le jour où elle a appris la mort de ses parents, dont on lui avait d’abord caché la nouvelle, l’empêchant d’assister à leur enterrement. Mehdi lui propose d’écrire une lettre pour exprimer tout ce qu’elle ressent.

Jennifer a écrit sa lettre et, accompagnée de Samuel, la jette à la mer. Elle décide de tourner la page et être heureuse !

VIDÉO Plus belle la vie du 18 juillet 2024 – extrait vidéo

