Tennis Bastad : Rafael Nadal en demi-finale après près de 4h de match !

Il l’a fait ! Mais on peut dire que c’était dur. Rafael Nadal s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Bastad après un match de 3h59 face à l’argentin Navone.











Le champion espagnol a du servir trois fois pour le match afin de décrocher sa place en demi-finale.

Il a remporté ce quart de finale 6-7, 7-5, 7-5 et il s’agit du second match le plus long de sa carrière pour une rencontre en deux sets gagnants.

Rafael Nadal jouera sa demi-finale demain face à au croate DujeAjduković. Il doit également en jouer en double avec Casper Ruud mais après ce match éprouvant aujourd’hui, l’espagnol pourrait choisir de se retirer du tableau du double.



