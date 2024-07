Un Si Grand Soleil du 18 juillet : Alix soupçonnée, François malade (résumé et vidéo épisode 1442 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 18 juillet 2024, spoiler résumé de l’épisode 1442 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 17 juillet 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Alix encore dans le viseur de la police

Becker fait du vélo lorsqu’il reçoit un appel de Yann, qui lui rapporte des éléments importants sur le cambriolage de la galerie d’Alix : l’alarme a été désactivée par quelqu’un qui connaissait le code. Becker insiste pour que toutes les pistes, notamment celle de Dardel, soient explorées.

Marc montre à Marie-Sophie une ébauche de son article sur le cambriolage d’Alix. Elle trouve l’article trop factuel et pas assez attrayant, suggérant qu’il devrait inclure des informations sur les anciennes affaires d’Alix.



Publicité





Alix décide de rouvrir la galerie en exposant les toiles d’Ulysse. Yann la convoque au commissariat et évoque un prétendu cambriolage et sous-entend qu’elle aurait pu faire une arnaque à l’assurance. La confrontation dégénère et Yann finit par interpeller Alix après qu’elle l’ait insulté. Claudine arrive au commissariat et suggère qu’Alix présente ses excuses au lieutenant Cross.

Le soir, Alix dîne avec Nicolas et ne parle que du cambriolage. Nicolas lui demande si elle est certaine de pouvoir faire confiance à Maeva, qu’elle connaît depuis peu…

François Laumière est malade

Boris cherche son passeport dans la maison des Laumière avec l’aide de Laurine. En partant, il croise François. Boris exprime son désir de rétablir une relation normale avec son père et de séparer vie personnelle et professionnelle, mais François s’énerve et semble essoufflé. Laurine, inquiète pour la santé de son père, demande à un collègue de lui fixer un rendez-vous en cardiologie. Elle informe également sa mère de l’état de François, qui accepte à contrecœur de consulter malgré ses réticences.

Alain propose un nouvel endroit pour le mariage, mais Elisabeth lui dit qu’elle regardera demain, provoquant la bouderie d’Alain. Elle lui révèle qu’elle a un souci mais n’entre pas dans les détails… Pendant ce temps là, Muriel enquête sur Laumière et découvre des informations compromettantes sur son diplôme d’Harvard qu’elle pourrait utiliser contre lui.

Une nouvelle vétérinaire

Charles rassure Eliott, affirmant qu’il ne se passe rien entre Boris et Muriel. Eliott admet qu’il devient paranoïaque à force de tourner en rond. Charles partage son intérêt pour la nouvelle vétérinaire, bien que Eliott le mette en garde contre les complications de mélanger travail et romance.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Laurine veut se venger, Johanna et Yann face à un choix (résumé épisode du 23 juillet 2024)

VIDÉO Un si grand soleil du 18 juillet extrait

vidéo à venir

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez-là sur france.tv