Un Si Grand Soleil du 29 août : Elisabeth supplie Catherine (résumé et vidéo épisode 1457 en avance)

Un si grand soleil du 29 août 2024, spoiler résumé de l'épisode 1457 en avance – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du jeudi 29 août 2024. Attention, pas d'épisode le mercredi 28 août pour cause de cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elisabeth se rappelle ses souvenirs avec Alain, leur rencontre et les anniversaires… Et leur mariage. Elle a les larmes aux yeux. Elle se rend chez Catherine. Elle donne toujours le change, Elisabeth lui dit qu’Alain va mourir si on trouve pas ce qu’il a. Elisabeth dit à Catherine que si c’est elle qui a empoisonné Alain pour lui faire du mal, elle doit lui dire. Elisabeth la supplie de lui dire avec quoi elle l’a empoisonné, elle est prête à tout. Catherine dit que c’est insultant et qu’elle ne peut rien faire.

Chez Midi Libre, la rédac chef demande à Marc où il en est sur l’affaire des vols de chien. Il explique qu’il n’a rien de plus. Elle lui dit qu’ils vont faire appel à Amélie Jacob et se mettre en planque pour photographier les kidnappeurs. Elle insiste pour accompagner Marc ! Pendant ce temps là, Dimitri l’appelle pour lui mettre la pression.



A l’hôpital, Laurine parle à Evan d’Alain. Elle dit avoir regardé ses analyses et s’être interrogé à l’environnement d’Alain au moment du mariage. Elle explique avoir vu sur les photos de Boris du laurier rose. Elle pense à une intoxication au laurier rose, Evan pense que c’est peut probable mais Laurine insiste. Il accepte d’essayer de lui administrer les anticorps. Il y va tout de suite et lui dit qu’ils seront bientôt si son intuition était bonne. Boris reçoit un message de Laurine pour le prévenir que c’est fait.

Sophie et Marc sont avec Madame Jacob. Elle stresse, Marc la rassure. Pendant la planque, la rédac chef l’appelle « Ninie » et Marc comprend qu’elles se connaissent. Sophie avoue que c’est sa soeur ! Marc est outré, ils se disputent et loupent l’homme venu récupérer la rançon !

Muriel reçoit un message de la nounou de Toma, il a de la fièvre. Boris propose de la déposer. Muriel retrouve Eve, qui s’est occupé de Toma et a pris rendez-vous chez le pédiatre. Elle lui présente Boris…

Amélie reçoit un message et récupère son chien. Marc accepte de faire une photo pour l’article. Plus tard, il se plaint à Léonore mais ça l’a fait rire.

Charles est avec Rebecca à la clinique. Il est mal à l’aise et elle décide de crever l’abcès, elle dit qu’elle a été flattée qu’il ait envie de l’embrasser. Elle lui dit qu’elle l’apprécie quand même beaucoup. Elle lui propose d’oublier ce petit incident et repartir à zéro. Elle reçoit un message, elle a un rendez-vous et doit filer. Rebecca retrouve son mec, et c’est… Dimitri ! Ils s’embrassent.

Laurine rentre et confronte sa mère, elle lui dit qu’elle a réussi à administrer un antidote à Alain. Catherine s’emporte violemment, elle reproche à Laurine d’avoir sauvé Alain alors qu’elle voulait qu’Elisabeth souffre autant qu’elle !

Janet fait le point avec Evan, l’état d’Alain s’améliore. Evan parle à Janet de la bonne intuition de Laurine sur le laurier rose, Janet se souvient qu’il y en avait au mariage. Elle pense que Laurine a surement sauvé Alain.

