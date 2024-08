Ici tout commence : Zoï Sévérin (Jasmine) se confie sur un départ choc

Publicité





Alors que votre série « Ici tout commence » est actuellement déprogrammée, Zoï Sévérin, alias Jasmine, s’est confiée au sujet d’un départ qui lui a fait un gros choc il y a quelques mois.





Il s’agit du départ de son amie Kathy Packianathan, alias Deva, qui est partie de la série au printemps dernier après plusieurs années.







Publicité





« Il y a eu des larmes à tous les départs, mais celui qui m’a le plus marqué est celui de Kathy. Le moment où je l’ai appris, on était en loge. On s’apprêtait à jouer toutes les deux et Églantine, la productrice, est venue. Elle m’a dit : ‘Il faudra qu’on se parle’, et je ne sais pas pourquoi, j’ai tout de suite senti que c’était par rapport à un départ » a confié Zoï Sévérin à Télé Star.

De son côté, Zoï Sévérin reste bien dans la série de TF1 et continuera de faire évoluer le personnage de Jasmine, qui vient de survivre à un enlèvement et s’est pris une balle dans l’épaule. Jasmine aura bientôt le bonheur de voir les retours d’Eliott et Greg (voir notre article).



Publicité