C à vous du 11 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 11 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 La révolution MeToo : 8 ans après, quelles leçons en tirer ? Caroline Fourest, qui publie le livre « Le vertige MeToo » aux Editions Grasset, est l’invitée de C à vous

🔵 Présidentielle américaine 2024 : qui sort gagnant du premier débat ? On en parle avec Corentin Sellin, spécialiste des États-Unis, chroniqueur sur la politique américaine pour Les Jours. fr et Mélissa Bell, correspondante internationale pour CNN à Paris



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alexis Voisenet, chef propriétaire du restaurant « Maison Avoise » à Issy-les-Moulineaux

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Jérémy Frerot nous interprète son titre “Adieu”

🔵 Dans la Suite de C à vous : Mathieu Palain pour son livre « Les Hommes manquent de courage »; et Flavie Flament et Julien Arnaud, le nouveau duo de présentateurs de « Télématin » à partir du lundi 16 septembre sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 11 septembre 2024 à 19h sur France 5.