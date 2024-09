C à vous du 17 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 17 septembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Crèches privées : l’enquête choc. On reçoit Victor Castanet, journaliste d’investigation indépendant, pour son livre “Les Ogres”, disponible le 18 septembre.

🔵 Procès des viols de Mazan : Dominique Pelicot s’exprime pour la première fois. On en parle avec Cécile Ollivier, grand reporter police/justice chez ELLE et Sandrine Jossoan, députée Les Démocrates, elle-même victime de soumission chimique dans C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Stéphane Carrade, chef exécutif de “l’Hôtel Ha(aï)tza 5 étoiles” et du restaurant le “Skiff Club” à La teste-de-Buch en Gironde

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Avec le champion olympique de surf aux JO de Paris 2024, Kauli Vaast, premier médaillé d’or français dans la discipline

🔵 Dans la Suite de C à vous : Amélie Nothomb pour le livre “L’impossible retour“; Isabelle Carré pour la pièce “La serva amorosa” qu’elle jouera à partir du 25 septembre au Théâtre de la Porte Saint Martin à Paris

