Ici tout commence du 2 septembre : Lionel ment à ses soeurs... (résumé + vidéo épisode 993 en avance)

Ici tout commence du 2 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 993 – Rose va tenter le tout pour le tout pour sauver la place d'Enzo ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle compte bien convaincre Delobel et elle lui tend un piège…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 2 septembre 2024 – résumé de l’épisode 993

Lionel persiste à mentir pendant que ses deux sœurs restent dans l’ignorance quant à la disparition de leur père. Aujourd’hui marque la rentrée pour la plus jeune, Inès, mais c’est aussi un jour crucial pour Zoé à l’institut. Zoé et Inès croient leur père à Singapour… Mais Zoé s’inquiète qu’ils ne répondent pas à ses messages. Comment Lionel parviendra-t-il à se sortir de ce mensonge ?

À l’institut, les tensions sont vives entre Rose et Marc Leroy. Et un détail vient ajouter du piquant aux paris de Pénélope, Billie, et Carla…



Ici tout commence du 2 septembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.