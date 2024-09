Plus Belle La Vie du 2 septembre 2024 : Méline face à la fille de Rossi (résumé + extrait vidéo épisode 160 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 2 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 160 de PBLV – Méline est au commissariat ce lundi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais si elle reconnait avoir tiré lors du gala de charité, elle refuse d’avouer avoir tué Rossi.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 2 septembre 2024 – résumé de l’épisode 160

Au commissariat, Ariane et Patrick interrogent Méline. La commissaire Liao est interrogée à son tour sur la mort de son père survenue lorsqu’elle avait 12 ans. Elle raconte que son père était malade et n’aurait jamais dû se battre ce jour-là. Pourtant, Rossi l’a forcé à monter sur le ring, et il est décédé sous les yeux de sa femme. Rossi ne s’est même pas présenté à l’enterrement et n’a jamais pris de leurs nouvelles. Méline confie l’avoir croisé au gala de charité et l’avoir accusé d’avoir tué son père. Rossi a prétendu ne pas s’en souvenir. En larmes, elle raconte avoir appelé sa mère après cette rencontre et avoir pleuré. En état de choc, elle a ramassé l’arme de Lambert.

Méline poursuit son récit, expliquant le tir qui a touché Thomas quand Rossi s’est baissé. Elle dit avoir effacé ses empreintes, jeté l’arme, puis appelé les secours. Patrick l’accuse d’avoir tué Rossi à sa sortie de prison, mais Méline nie, affirmant qu’elle n’est pas la coupable. Les enquêteurs doutent de sa version, mais elle maintient son innocence.



De son côté, Samuel discute avec Patrick et Ariane, affirmant qu’il s’attendait à ce que Méline nie le meurtre de Rossi, connaissant bien la loi. Ariane propose de reprendre l’interrogatoire. Méline assure qu’au moment du meurtre, elle était chez elle à regarder un documentaire, ce que pourra prouver l’analyse de sa box. Ariane, sceptique, lui rétorque que cela ne prouve rien. Méline insiste sur le fait qu’ils n’ont aucune preuve contre elle et rappelle que Rossi avait de nombreux ennemis. Ariane, frustrée, l’accuse de mentir.

La fille de Rossi débarque alors au commissariat et avertit Méline que la roue tourne, promettant de se venger.

Au Mistral, Thomas aide Kilian. Samuel est présent et Thomas, ainsi que Kilian, le questionnent sur la commissaire, mais Samuel ne sait rien de plus. Il évoque la possibilité que ce ne soit pas elle qui ait tué Rossi à sa sortie de prison. Une jeune femme écoute leur conversation…

Aya informe Kilian qu’elle doit payer son loyer mais n’a pas encore reçu son salaire du mois d’août. Kilian lui répond que Thomas s’occupe des paies et qu’il va lui en parler. Cependant, Thomas a un rendez-vous à l’hôpital et demande à Kilian de gérer les paies à sa place. Kilian rechigne, se disant mauvais en informatique, mais Thomas insiste.

Barbara remarque que Kilian a du mal à faire les déclarations et à se connecter. Elle l’aide à se connecter, mais Kilian lui demande aussi de l’aider pour les déclarations. Barbara, occupée en cuisine, n’a pas le temps. Kilian, en difficulté avec l’URSSAF, ne comprend pas les instructions et finit par bloquer le compte. À son retour, Thomas lui demande s’il a fait les déclarations, et Kilian, paniqué, ment en assurant que tout est en ordre.

VIDÉO Plus belle la vie du 2 septembre 2024 – extrait vidéo

