Ici Tout Commence spoilers : Cléo va trop loin, des clashs, un choc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 16 au 20 septembre 2024)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 16 au 20 septembre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par Cléo et son jeu malsain avec Jasmine.







La jeune femme fait tout pour lui ressembler et ça en devient franchement gênant… De dos, Jim la confond avec Jasmine et se retrouve à lui faire un bisou dans le coup ! De son côté, Jasmine ne voit rien et Cléo essaie de l’éloigner de Jim.

Hortense s’occupe de la séance photos des premières années pour le mur des talents. Coline démontre qu’elle a beaucoup d’humour et d’auto-dérision. Mais le comportement de Gaspard créé déjà des tensions et disputes à l’institut.



Et Antoine annonce une nouvelle choc : les chambres des internes vont être remixées et ça va se faire sur tirage au sort ! Léonard a peur de se retrouver avec Gaspard.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 16 au 20 septembre 2024

Lundi 16 septembre 2024, épisode 1003 : A la coloc, Cléo joue un double jeu… De son côté, Hortense rencontre un élève qui défie les clichés. Les élèves pensent avoir découvert le secret de Rose…

Mardi 17 septembre 2024, épisode 1004 : Cléo fait un grand coup de poker. Dos au mur, Rose doit saisir le taureau par les cornes. Une terrible nouvelle attend les internes de L’institut…

Mercredi 18 septembre 2024, épisode 1005 : Cléo essaie de lire le jeu de son adversaire… A L’institut, Coline fait une incroyable découverte ! De son côté, Tom sent que le danger rôde…

Jeudi 19 septembre 2024, épisode 1006 : De nouveaux rebondissements agitent la vie sentimentale de Thibault. Stressé, Enzo fait sa première rentrée ! Tom et Léonard réalisent qu’ils ne sont pas les seuls à souffrir de leurs colocs.

Vendredi 20 septembre 2024, épisode 1007 : Cléo mise tout sur Thibault ! A L’institut, Enzo n’est jamais à court de concepts ! De son côté, Gaspard se fait une nouvelle ennemie.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 16 au 20 septembre 2024

