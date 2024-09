Publicité





La Grande Librairie du 5 septembre 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour le premier numéro inédit de la saison du magazine littéraire « La Grande Librairie ».





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 5 septembre 2024 : invités et sommaire

Pour cette première émission, Augustin Trapenard et ses invités vous emmènent dans un voyage qui vous fera traverser la Nouvelle-Calédonie, le Venezuela, la France et le Canada. Ensemble, ils exploreront l’histoire, les territoires, et ce sentiment d’appartenance souvent difficile à exprimer.

📕 JÉRÔME FERRARI

Six ans qu’on l’attendait, le nouveau Jérôme Ferrari ! Après À son image qui vient d’être adapté au cinéma, l’auteur goncourisé du Sermon sur la chute de Rome a écrit un roman aussi drôle que tragique: « Nord Sentinelle ».



📗 MAYLIS DE KERANGAL

Maylis de Kerangal fait de la ville du Havre, où elle a grandi, le décor et le personnage principal de Jour de ressac. Un livre qui se lit comme un polar, où elle superpose la mémoire d’une femme et celle d’une ville anéantie pendant la Seconde Guerre mondiale.

📙 ALICE ZENITER

Prix Goncourt des lycéens il y a 7 ans avec « L’art de perdre », Alice Zeniter embrase la rentrée littéraire avec un roman au plus près de l’actualité : « Frapper l’épopée ».

📘 SÉBASTIEN DULUDE

Et puis un premier roman qui nous a éblouis, et qui s’appelle Amiante. Son auteur, Sébastien Dulude, nous embarque dans la ville phare de l’industrie de l’amiante québécoise, où il a passé son enfance dans les années 1980. Il nous parle d’amitié, d’adolescence, de la fin de l’innocence.

📕 MIGUEL BONNEFOY

Connaissez-vous ce jeune romancier qui nous propose une grande épopée inspirée par son histoire familiale ? Le rêve du jaguar, c’est son cinquième roman, et c’est un livre solaire, foisonnant et visionnaire, où s’entremêlent le mythe et la réalité.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 5 septembre 2024 à 21h sur France 5.