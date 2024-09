Plus Belle La Vie du 19 septembre 2024 : Barbara démasquée ! (résumé + extrait vidéo épisode 173 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 19 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 173 de PBLV – Les choses tournent mal pour Barbara cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors que Vanessa Kepler la fait chanter, Barbara craque et se fait griller par Thomas et Samuel !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 septembre 2024 – résumé de l’épisode 173

Barbara est désemparée et culpabilise vis à vis de Thomas. Elle craint qu’il refuse de céder des places de son bar et elle n’a pas envie de lui imposer ça. Luna lui rappelle qu’elles n’ont pas le choix et qu’elle risque la prison… Mais Barbara, rongée par la culpabilité d’imposer Kepler à Thomas, envisage même de se dénoncer…

Eric, surpris, apprend de Blanche qu’elles vont fermer l’association et quitter le Pavillon des Fleurs après n’avoir pas obtenu la subvention espérée. Inquiet, il se demande ce que deviendra l’endroit et redoute qu’il finisse entre les mains de Vanessa Kepler. Blanche, visiblement stressée, minimise, mais Eric sent qu’il y a autre chose et la pousse à se confier… Elle hésite mais ne dit rien.



Au Mistral, Barbara, bouleversée, laisse tomber ses légumes. Thomas l’aide et elle éclate en sanglots. Inquiet, il lui demande ce qui ne va pas. Barbara, hésitante, avoue seulement qu’elle a crié sur Yaël la veille, sans révéler toute la vérité.

Samuel informe Jean-Paul qu’une carte bleue appartenant à Yanis a été retrouvée entre les mains d’un sans-abri près de la gare. D’après ce dernier, c’est une femme, correspondant à la description de Julia, qui la lui a donnée avant de prendre un train pour Marseille. Samuel craint qu’elle ait tenté de les égarer et insiste sur la nécessité de la retrouver au plus vite.

Plus tard, Barbara regarde Thomas qui tient Yaël dans ses bras. Aya arrive et s’excuse pour son retard avant de rejoindre la cuisine. Barbara, touchée par le soutien de Thomas, lui demande de s’occuper de Yaël pour qu’elle puisse sortir avec Jennifer. Thomas accepte sans hésitation. Mais en sortant, Barbara, bouleversée, se dirige vers le commissariat. Thomas, sentant l’urgence, la suit et lui demande ce qu’elle compte faire. En pleurs, Barbara hésite, mais Thomas, déterminé, lui promet qu’ils feront face ensemble. Samuel, en retrait, observe la scène.

Pendant ce temps, Zoé découvre que sa mère reçoit de nombreux messages. Intriguée, elle accède au téléphone d’Ariane et lit les échanges avec Djawad. Lorsque cette dernière arrive, Zoé change de sujet et propose une sortie shopping, mais Ariane décline en raison d’un rendez-vous médical. Zoé, déçue, lui reproche de ne pas passer de temps avec elle, ce à quoi Ariane répond qu’elles iront faire les boutiques plus tard. Ariane rejoint Djawad, préoccupée. Elle lui confie que Zoé a découvert leur relation et qu’elle craint sa réaction. Djawad, compréhensif, lui propose d’arrêter leur histoire, mais malgré sa surprise, Ariane peine à partir et ils s’embrassent à nouveau.

Ariane retrouve Zoé, qui la confronte à propos de sa relation avec Djawad. Ariane lui reproche d’avoir fouillé dans son téléphone, mais Zoé la menace de compromettre la procédure d’adoption. Blessée, Ariane tente de se défendre, mais Zoé lui pose un ultimatum : Djawad ou elle. Ariane, déchirée, lui assure qu’elle ne prendra pas le risque de la perdre une seconde fois.

Kilian enseigne à Aya à faire du vélo, mais elle a peur de tomber. Elle se dit incapable d’y arriver, mais Kilian lui rappelle leur accord : elle l’aide en informatique et lui l’initie au vélo. Plus tard, Aya parvient finalement à faire du vélo sans tomber, sous le regard fier de Kilian. Et Kilian et Aya finissent par échanger un baiser avant qu’Aya ne remonte sur le vélo…

