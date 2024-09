Plus Belle La Vie du 25 septembre 2024 : l’énorme dérapage de Samuel (résumé + extrait vidéo épisode 177 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 25 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 177 de PBLV – Samuel a tout compris aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et contre toute attente, il va prendre de gros risques pour protéger Jennifer !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 septembre 2024 – résumé de l’épisode 177

Jennifer confie à Barbara que Samuel lui a demandé de se débarrasser du gilet qu’elle portait le jour du meurtre. Elle soupçonne qu’il sait quelque chose et se demande si elle n’a pas perdu un bouton dans la voiture de Yanis. Barbara lui répond que Samuel doit vraiment tenir à elle pour risquer sa carrière. Jennifer, de son côté, doute de pouvoir garder le silence.

Au commissariat, Samuel informe Maya que Yanis a été retrouvé mort, assassiné. Maya réagit froidement, affirmant qu’elle ne pleurera pas sa disparition, car il a gâché sa vie. Samuel lui montre un sac d’enfants trouvé près du corps, confirmant les intentions de Yanis. Il s’excuse pour l’inefficacité de la police à la protéger, mais Maya admet que sa mort est un soulagement. Plus tard, Patrick félicite Samuel pour avoir permis de retrouver le corps de Yanis, soulignant que Jean-Paul a aussi contribué. Patrick espère que l’autopsie révèlera des indices sur la mort de Yanis, comme l’ADN du meurtrier. Samuel, visiblement troublé, demande si l’autopsie a déjà eu lieu.



Blanche, tout juste sortie de l’hôpital, est avec Luna au Pavillon des Fleurs pour terminer de ranger. Elle est triste d’abandonner les femmes qu’elles aidaient. Luna la réconforte en promettant qu’elles trouveront un nouvel endroit. Au Mistral, Thomas et Kilian se retrouvent face à Vanessa, qui leur apporte les papiers pour la future vente des parts. Kilian refuse catégoriquement de signer, affirmant qu’il ne laissera pas Vanessa voler l’héritage de leur père. Il reproche à Thomas et Barbara de ne pas réagir.

Charlotte arrive en urgence au commissariat et elle informe Patrick d’un grave incident à la morgue : le corps de Yanis a été incinéré avant l’autopsie, à cause d’une énorme erreur !

Pendant ce temps, Jean-Paul confie à Patrick que sa fille, Lucie, se change et se maquille après avoir quitté la maison. Patrick pense qu’elle traverse une crise d’adolescence, mais Jean-Paul rappelle qu’elle n’a que 12 ans. Peu après, il reçoit un appel du collège et part en urgence. Plus tard, Jean-Paul se retrouve face à Lucie, qui a été exclue de l’école pour tenue inappropriée et insultes envers le proviseur. Il lui explique qu’il soutient les décisions du collège et qu’elle doit respecter les règles. Lucie réagit avec insolence. Jean-Paul parle à Léa du comportement de Lucie. Léa pense qu’il s’agit simplement de son âge et que Jean-Paul se sent dépassé.

Apolline retrouve Ulysse devant le palais de justice, où il lui propose de réviser en faisant du sport. Elle doit monter et descendre les marches du bâtiment en fonction de ses réponses. Apolline, après avoir monté la dernière marche, est félicitée par Ulysse qui croyait en elle. Il lui demande pourquoi ce concours est si important, et Apolline avoue que c’est sa manière de prouver sa valeur.

VIDÉO Plus belle la vie du 25 septembre 2024 – extrait vidéo

