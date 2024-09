Ici tout commence du 25 septembre : terrible nouvelle pour Jim ! (résumé + vidéo épisode 1010 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 25 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1010- Alors que Jasmine a décidé de rompre avec Jim dans votre série quotidienne « Ici tout commence », ce soir le fils Leroy est face à une autre mauvaise nouvelle… Il pourrait être viré de l’institut !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 25 septembre 2024 – résumé de l’épisode 1010

Alors que la veille Jim a perdu ses nerfs face à Cléo, Malik et Maya sont toujours sous le choc. Et on peut dire qu’ils ne sont pas tendre avec le fils Leroy ! Et alors que Jim tente de se défendre, Antoine Myriel vient le chercher et le convoque dans son bureau. Jim risque de se faire virer de l’institut ! Marc, qui n’était pas au courant de l’incident, est sous le choc et s’inquiète.

Dans la colocation, Enzo décide faire chambre à part ! Quant à Milan, ce n’est pas lui qui évite la cuisine, c’est plutôt la cuisine qui semble le fuir !



Ici tout commence du 25 septembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.