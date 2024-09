Plus Belle La Vie du 27 septembre 2024 : les filles enlèvent Vanessa, la police au Pavillon des Fleurs (résumé + extrait vidéo épisode 179 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 27 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 179 de PBLV – Barbara, Blanche, Luna et Jennifer décident d’enlever et séquestrer Vanessa Kepler aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et la police va finalement débarquer au Pavillon des Fleurs !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 septembre 2024 – résumé de l’épisode 179

Thomas est au Mistral avec Luna, inquiet à l’idée de signer cet après-midi avec Vanessa Kepler. Luna lui annonce que Barbara a une solution et que, si tout se passe bien, ils pourront sauver à la fois le Mistral et le Pavillon des Fleurs. Bien que toujours anxieux, Thomas accepte de se joindre à eux.

Pendant ce temps, Samuel retrouve Jean-Paul au commissariat après être passé à la morgue. Jean-Paul est surpris qu’il y soit allé sans lui… Samuel a visionné les images de la vidéo-surveillance où l’on voit un homme de dos, simplement en train de faire son travail. Il semblerait qu’une confusion ait eu lieu entre deux corps en raison d’un mauvais étiquetage. Jean-Paul s’agace, tandis que Samuel, exaspéré, lui rappelle que Kiros a été incinéré et qu’ils ne peuvent plus revenir en arrière. Jean-Paul veut se concentrer sur Julia, mais un message concernant Lucie arrive.



Au Pavillon des Fleurs, Vanessa fait son apparition, suivie de près par Blanche, qui verrouille la porte derrière elle. Barbara lui arrache son sac et prend son téléphone. Vanessa menace de se rendre au commissariat dès qu’elle sortira, mais Blanche rétorque qu’elle n’aura plus l’enregistrement. Elles décident d’envoyer un message à son fils pour récupérer l’enregistrement.

De retour chez lui, Jean-Paul est furieux contre Lucie, qui a été exclue trois jours pour avoir dénoncé son proviseur sur les réseaux sociaux. Elle refuse de s’excuser, ce qui laisse Jean-Paul désemparé, l’envoyant dans sa chambre sans savoir quoi faire. Plus tard, Lucie se confie à Léa, ne comprenant pas pourquoi elle ne l’a pas soutenue. Elle exprime sa souffrance après avoir été humiliée la semaine dernière et ne veut plus jamais revivre cela. Léa lui fait réaliser qu’en exposant son proviseur sur les réseaux sociaux, elle lui inflige la même douleur. Elle l’encourage à écrire une lettre d’excuses. Plus tard, Jean-Paul retrouve Léa, qui a écrit sa lettre d’excuses et est plus calme. Elle lui montre un prospectus et lui annonce son intention de se faire vacciner contre le HPV, ce qui surprend Jean-Paul, qui lui propose d’en discuter.

Au Pavillon des Fleurs, Blanche, Barbara, Luna et Jennifer trinquent au champagne offert par Thomas. Pendant ce temps, Ulysse retrouve Vanessa, mais elle refuse de lui expliquer la situation et insulte Blanche. Elle propose un dîner en famille, mais Ulysse décline, ayant prévu de voir des amis. Il lui confie qu’elle lui fait de la peine… Pendant que les quatre femmes continuent de vider des cartons, Jean-Paul fait irruption pour parler à Blanche : ils ont retrouvé sa voiture !

De son côté, Yolande fait ses courses avec Jules, qui lui confie que Morgane lui a parlé de son coup de blues. Yolande admet avoir eu un moment de solitude lors de la relation entre Mirta et Robert, mais assure qu’elle va mieux et envisage même de s’inscrire sur un site de rencontres. Plus tard, Mirta parle à Yolande de la proposition de Robert de l’emmener au Mexique pour participer au nettoyage des plages avant la saison de ponte des tortues de mer. Yolande l’encourage à foncer !

Ulysse arrive au Mistral, et Luna lui demande si Vanessa lui a envoyé un message. Ulysse confirme, expliquant qu’elle lui a demandé de lui apporter un disque dur. Cependant, il refuse de le donner sans en parler d’abord à sa mère qu’il veut appeler… Luna s’empare du disque dur et le jette dans une marmite ! Ulysse lui annonce qu’elle vient de se mettre dans une situation compliquée. Luna prévient Blanche, qui relâche Vanessa, cette dernière leur annonçant qu’elle portera plainte et que cela va déclencher une véritable guerre.

