50mn Inside du 19 octobre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 19 octobre 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 19 octobre 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🧑‍🍳 En coulisses – l’Hôtel de Paris à Monaco

Comment l’Hôtel de Paris à Monaco a-t-il créé l’événement acec un dîner d’exception orchestré par 4 des plus grands au monde ? ⁣

⭐ Le portrait – Emilien⁣

Rencontre avec le plus grand champion du jeu « Les 12 coups de midi ».



🎬 La story – Didier Bourdon

D’inconnu à incontournable⁣, comment est-il devenu un acteur culte ?

50mn Inside du 12 octobre 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document – La Camargue prête pour concurrencer la Côte d’Azur ?⁣

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.