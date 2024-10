C à vous du 29 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 29 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Budget, immigration… Eric Ciotti, député UDR des Alpes-Maritimes, président fondateur du parti Union des Droites pour la République, est l’invité de C à vous

🔵 “Du poison dans le poisson ?” : deux ONG alertent sur la contamination du thon au mercure. On en parle avec Julie Guterman, chargée de recherche pour l’ONG Bloom et le Pr Bruno Megarbane, chef du service réanimation à l’hôpital Lariboisière à Paris



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Hugues de Rosny pour le livre “1000 bonnes nouvelles pour voir le monde autrement”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Angèle Ferreux-Maeght, cheffe & Fondatrice de « La Guinguette d’Angèle »

🔵 Dans la Suite de C à vous : Laure Adler pour le livre “La voix des femmes”; et Alexandra Lamy pour le film “Louise Violet” en salle le 6 novembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 29 octobre 2024 à 19h sur France 5.