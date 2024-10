Star Academy du 29 octobre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 28 octobre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de lundi des académiciens au château.





Maureen est rentrée en pleine nuit, Les élèves prennent leur petit déjeuner avant le cours de sport. Et surprise, Ladji a ramené Inès Vandamme, qui était sa partenaire sur « Danse avec les Stars ».







Ils font le cours de sport en binômes en étant liés. Pendant ce temps là, Maureen ne va pas en cours et prend son petit dej !

Après le cours de sport, Maureen raconte aux autres ce qu’elle a vécu sur scène avec Slimane.



Place ensuite au cours de danse avec Malika, qui a gardé Ladji et Inès pour une petite démo. Malika donne ensuite son cours, encore en binômes.

Au château, Maïa fait un massage à Noah. L’après-midi, place à la première partie des évaluations. Chaque binôme va chanter « When We Were Young » version David Guetta pour espérer finir premiers et remporter une presta aux NRJ Music Awards vendredi soir.

Pour Ulysse et Marine, Michaël a aimé mais il a remarqué qu’Ulysse était « à la limite ». Et sur la danse, il a eu l’impression de voir des potes en boite de nuit. Marlène a un problème avec l’anglais d’Ulysse, elle n’a rien compris. Sofia a trouvé que c’était « très fragile », ça flottait pour Ulysse.

Pour Ebony et Marguerite, Hugues se dit impressionné vocalement par Ebony et il affirme que « ce n’est pas l’esthétique des NMA ». Michaël n’est pas d’accord, il a trouvé que ça marchait bien. Sofia les trouve solaires, Marguerite veut trop pousser.

Pour Thomas et Maïa, Sofia note les progrès, elle a passé un bon moment. Marlène trouve elle aussi que vocalement ça marche mais elle reproche les mauvaise harmos pour Thomas. Elle pense que Maïa déborde trop.

Pour Franck et Julie, Michaël pense que ça ne marche pas et parle de gâchis de la part de Franck. Les autres profs sont d’accord.

Pour Masséo et Emma, Marlène a adoré. Elle explique qu’elle était au spectacle. Malika est emballée et salue un super équilibre.

Enfin, Noah et Charles. Michaël affirme que c’était très réussi. Sofia est chauffée, elle avait envie de danser avec eux !

Place au verdict : les professeurs ont décidé d’envoyer Masséo et Emma aux NRJ Music Awards ! (classement complet ici). Ils sont fous de joie !

Marine craque, elle pleure sous la pression des évals du lendemain et surtout pour le théâtre. Le soir, les élèves répètent activement les évaluations de mardi.

Emma appelle sa soeur, qui est super fière d’elle. Et tout le monde va se coucher !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 28 octobre

