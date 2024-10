C dans l’air du 16 octobre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 16 octobre 2024 : le sommaire

⬛ À trois semaines des élections américaines, la tension entre Kamala Harris et Donald Trump atteint son paroxysme, alors que les sondages montrent une course très serrée. Après avoir pris une avance significative en remplaçant Joe Biden dans la course à la Maison Blanche, Kamala Harris voit la dynamique changer en faveur de Donald Trump, qui a comblé son retard, selon les dernières enquêtes. Un sondage national publié par NBC News le dimanche 13 octobre les place à égalité, chacun recueillant 48 % des intentions de vote, avec une marge d’erreur de trois points.

L’avance de la vice-présidente dans les États-clés comme la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan s’est réduite à un point. Kamala Harris peine également à mobiliser pleinement les électeurs noirs et latino-américains, un point que l’ancien président Barack Obama a abordé en critiquant la réticence de certains électeurs noirs à soutenir une femme candidate. Pendant ce temps, Donald Trump se félicite de l’ascension de ses sondages, notamment en Pennsylvanie, où il a déclaré : « J’adore ça », se réjouissant du soutien affiché d’Elon Musk.



Trump continue de polariser le débat, attaquant l’immigration et désignant un « ennemi de l’intérieur » comme la plus grande menace. Il a également diffusé une image mensongère de Kamala Harris avec le rappeur Puff Daddy, accusé d’être impliqué dans des soirées où des violences auraient eu lieu, un scandale qui perturbe la campagne présidentielle. En réponse, les partisans de Harris ont rappelé que Donald Trump avait qualifié le rappeur d' »ami » en 2012, publiant des images des deux hommes ensemble.

Kamala Harris, quant à elle, contre-attaque en remettant en question la santé de son adversaire après un étrange incident où Trump est resté figé sur scène lors d’une séance de questions-réponses. « J’espère qu’il va bien », a-t-elle commenté, insinuant des doutes sur sa condition physique.

Dans cette dernière ligne droite, Harris cherche à séduire les indécis et les républicains anti-Trump. Elle participera à une interview sur Fox News le 16 octobre et pourrait aussi apparaître dans le podcast de Joe Rogan, suivi majoritairement par des hommes. Plusieurs républicains opposés à Trump envisagent désormais de voter pour Harris lors de l’élection du 5 novembre.

