C dans l’air du 24 octobre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 24 octobre 2024, invités et sommaire













C dans l’air du 24 octobre 2024 : le sommaire

⬛ Le député et le dealer

Le député La France insoumise, Andy Kerbrat, a été interpellé à Paris le 17 octobre dernier pour avoir acheté de la drogue. Il a reconnu les faits et, dans un communiqué publié mardi, a affirmé être « à disposition de la justice » tout en exprimant sa volonté de « suivre un protocole de soins » pour traiter son addiction. Les policiers ont saisi 1,35 gramme de 3MMC, une drogue de synthèse surnommée « nouvelle cocaïne ». Poursuivi pour usage de stupéfiants, le député de la 2e circonscription de Loire-Atlantique est convoqué pour une notification d’ordonnance pénale.



Cette affaire, révélée par Valeurs actuelles et Le Parisien, a provoqué de vives réactions à l’Assemblée nationale et sur les réseaux sociaux. Si la gauche soutient Kerbrat en insistant sur l’importance de la prise en charge des toxicomanies, certains membres du gouvernement, comme Bruno Retailleau, exigent sa démission. Le ministre de l’Intérieur a déclaré sur X qu’un parlementaire se devait d’être exemplaire, particulièrement face à l’augmentation du narcobanditisme en France.

À l’inverse, plusieurs élus du NFP saluent la démarche de soins de Kerbrat, soulignant que les addictions touchent l’ensemble de la société, y compris les parlementaires. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un député est mis en cause pour consommation de drogue. En janvier 2023, Emmanuel Pellerin, alors membre du parti présidentiel, avait admis avoir consommé de la cocaïne avant et après son élection. Le sénateur centriste Joël Guerriau a également été mis en examen en novembre pour des faits liés à la drogue, sans pour autant démissionner, malgré la pression de ses pairs.

Le rapport 2022 de l’Observatoire français des drogues et tendances addictives (OFDT) indique que 5 millions de Français consomment du cannabis chaque année, avec 1,3 million de consommateurs réguliers. La cocaïne arrive en deuxième position, avec 600.000 utilisateurs annuels. Quant aux drogues de synthèse, elles touchent 400.000 usagers. Face à ce narcotrafic en pleine expansion, les juridictions, comme celle de Bobigny, multiplient les audiences de comparutions immédiates pour traiter les affaires plus rapidement.

Par ailleurs, les autorités sont préoccupées par la hausse de la consommation d’antidépresseurs chez les jeunes, qui a augmenté de 60 % entre 2019 et 2023, conséquence du mal-être persistant depuis la crise sanitaire. Les structures de soins sont désormais débordées, tandis que les spécialistes tirent la sonnette d’alarme.

