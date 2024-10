Demain Nous Appartient spoiler : Karim et Romy, le bisou ! (vidéo épisode du 14 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Un nouveau couple serait-il sur le point de se former dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, Romy va embrasser Karim !











Entre Romy et Karim, l’attirance est évidente. La mère de Rayane est profondément reconnaissante envers son beau-frère pour le soutien qu’il lui apporte. Traversant une période difficile avec Rayane à cause de Malik, Romy se sent en sécurité aux côtés de Karim. Ne pouvant plus cacher son attirance, elle finit par l’embrasser…

Bien que Karim lui rende d’abord son baiser, il la repousse ensuite doucement. Est-ce un simple moment d’égarement ou le début d’une belle histoire ? On imagine que ce rapprochement risque de fortement déplaire à Rayane…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1791 du 14 octobre 2024 : Romy embrasse Karim

