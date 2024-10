Ici tout commence du 22 octobre : un choc à l’institut, Léonard panique (résumé + vidéo épisode 1029 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 22 octobre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1029 – C’est un choc ce soir pour les élèves de l’institut Auguste Armand dans votre série « Ici tout commence ». Et pour cause, ils apprennent que Delobel a interdit l’application OZ !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 22 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1029

Le chef Delobel a interdit l’utilisation de l’application Oz à l’Institut, et les élèves sont désormais interdits de relever ses défis sous peine d’expulsion. Pour Léonard et Malik, c’est un coup dur : ils refusent de désinstaller cette application qui rendait leurs journées plus excitantes. Léonard se demande comment Benoît Delobel a pu être mis au courant, mais pour Malik, la réponse est claire : c’est Pénélope qui a tout rapporté à Antoine Myriel. Justement, la jeune femme arrive à leur rencontre, et les deux amis en profitent pour la confronter. Elle finit par avouer qu’elle a effectivement parlé d’Oz à Antoine, mais elle n’imaginait pas qu’il parlerait au directeur !

Léonard est maintenant en danger de perdre sa place à l’internat suite au pari avec Gaspard. Pénélope se sent coupable : il n’est jamais facile de choisir entre son petit ami et ses amis, et cette fois, elle semble avoir fait le mauvais choix…



De son côté, Jude comble sa peur du vide. Gaëtan ne se sent plus le bienvenu à L’institut.

Ici tout commence du 22 octobre 2024 – extrait vidéo

