Plus Belle La Vie du 22 octobre 2024 : Zoé couvre Louis, Gabriel déprime (résumé + extrait vidéo épisode 196 en avance)

Plus belle la vie du 22 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 196 de PBLV – La vérité sur les intoxications va enfin éclater aujourd'hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et on peut dire que cette fin d'enquête est surprenante !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 octobre 2024 – résumé de l’épisode 196

Au commissariat, Jean-Paul informe Ariane que Louis Robbie a disparu et que son bracelet électronique a cessé d’émettre depuis la veille. Ariane, perplexe, lui répond qu’elle a parlé avec Louis, et il semblait sincère quand il affirmait avoir tourné la page. Elle évoque aussi les soupçons de Zoé. Inquiète, Ariane confie que Zoé est partie tôt ce matin.

Ariane appelle Zoé, qui prétend être à la bibliothèque, mais elle est en réalité à la résidence… Zoé demande à Jules et Steve s’ils ont croisé l’agent de maintenance. Jules non, et Steve explique qu’il a mal dormi à cause de bruits dans le mur toute la nuit… Yolande fait remarquer que Louis est en retard, ce qui met la puce à l’oreille de Zoé. Elle se rend dans la buanderie et libère Louis, coincé derrière une trappe fermée alors qu’il réparait une fuite. Louis explique que quelqu’un l’a enfermé, et Zoé l’avertit que la police le cherche. Louis, agacé, se cogne la tête contre un meuble, laissant Zoé abasourdie.



Au commissariat, Louis est interrogé par Jean-Paul et Ariane. Il affirme avoir été agressé par trois hommes après avoir quitté la résidence Massalia, mais personne ne l’a vu. Il montre ses blessures à Jean-Paul, qui lui fait remarquer que son bracelet électronique ne fonctionne plus. Louis soutient que ses agresseurs n’ont pas épargné le bracelet non plus. Ariane reste méfiante et le met en garde : s’il complote quelque chose, elle le découvrira.

Au cabinet médical, Jennifer confie à Léa que Gabriel est de très mauvaise humeur. Babeth arrive, paniquée car elle n’arrive pas à récupérer son planning. Jennifer propose son aide, mais lorsqu’elles entrent dans le bureau, elles tombent sur Vadim en train de fouiller dans les dossiers. Il se justifie en disant qu’il vérifiait des informations sur ses patients, ayant failli commettre une erreur médicale…

Plus tard, Léa et Gabriel déjeunent ensemble. Gabriel, épuisé et désabusé depuis une intoxication collective au datura, demande à Léa si elle a eu des cas intéressants ce matin. Rien ne semble plus l’exciter professionnellement.

À la résidence, Steve bouscule accidentellement Vadim, qui l’envoie sèchement balader. Steve raconte l’incident à Nisma, et elle remarque du sang par terre. Plus tard, Vadim retourne dans sa chambre, un tube de sang brisé dans son sac.

Gabriel, au Mistral avec Thomas, se plaint qu’aucun article n’a été publié sur leur récente enquête résolue. Il se sent négligé, alors que Léa arrive avec Jules, qui souhaite justement écrire un article pour le remercier.

Ariane, de nouveau avec Zoé, remarque son malaise et lui parle de l’agression de Louis. Ariane doute de son récit et interroge Zoé sur ce qu’elle sait. Zoé, sur la défensive, lui rétorque qu’elle ne balance pas. Elle s’en va énervée. Plus tard, Zoé explore ensuite le sous-sol de la résidence et découvre un réseau de souterrains…

