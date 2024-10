Ici tout commence du 4 octobre : Stanislas s'explique... (résumé + vidéo épisode 1017 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 4 octobre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1017- Entre Laetitia et Stanislas, rien ne va plus dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Ce soir, Stanislas vient donner des explications à Laetitia mais elle n’est pas convaincue…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 4 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1017

Stanislas vient parler à Laetitia, il veut une chance de s’expliquer au sujet de son mensonge sur le championnat des Maîtres d’Hôtel. Laetitia lui laisse une minute… Stanislas lui assure que ce n’était pas une histoire de niveau, il a juste pensé que ce concours n’était pas fait pour elle… Il a voulu la protéger. Laetitia ne comprend pas et peine à croire en ses explications. Elle est glaciale et lui demande de partir.

Au Double A, on peut dire que Milan rend Anaïs folle ! Pendant ce temps, Rose a le cœur serré alors que Marc a décidé de prendre la fuite loin de l’institut Auguste Armand…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Hippolyte coache Laetitia et dérape ! (vidéo épisode du 8 octobre)

Ici tout commence du 4 octobre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.