La France a un incroyable talent saison 19 dès le 23 octobre sur M6

La France a un incroyable talent est de retour pour une 19e saison à partir du mercredi 23 octobre 2024 à 21h10 sur M6 ! Cette saison, les artistes vont renverser les codes avec une touche d’humour, offrant un spectacle captivant du début à la fin. Karine Le Marchand, toujours maîtresse de cérémonie, sera accompagnée des juges Éric Antoine, Hélène Segara, Marianne James et Sugar Sammy. Ensemble, ils évalueront et guideront les 120 candidats qui se présenteront à eux.











Une saison 19 qui marque un véritable tournant

Au fil des années, ce show emblématique vous a offert des performances époustouflantes et inoubliables, où toutes les disciplines se mêlent et s’élèvent. Mais cette fois-ci, un vent de renouveau souffle sur la scène : l’humour sera au cœur du spectacle !

Amateurs d’exploits improbables, passionnés d’exceptionnel, préparez-vous à voir votre conception du divertissement bouleversée. En 2024, les artistes vont briser les conventions avec une bonne dose d’humour et vous offrir un spectacle captivant du début à la fin.

Karine Le Marchand, notre maîtresse de cérémonie, sera entourée de nos quatre juges extraordinaires : Éric Antoine, maître de l’illusion et de l’humour décalé, Hélène Segara, icône de la chanson française, Marianne James, virtuose de la voix et de la répartie, et Sugar Sammy, la rock star des punchlines.



Chacun leur tour, ils jugeront et conseilleront les 120 candidats qui défileront devant eux, créant un spectacle dans le spectacle avec des éclats de rire et des remarques piquantes.

Le rendez-vous est fixé dès le 23 octobre à 21h10 sur M6, où chaque épisode d’auditions promet une explosion de talents, de visuels époustouflants et de comédie !

DES TALENTS TOUJOURS PLUS INCROYABLES

Cette saison, attendez-vous à être surpris à chaque instant ! Notre émission réunit des talents audacieux, prêts à réinventer l’art du spectacle. Vous découvrirez des personnalités hors du commun qui vont chambouler les règles et vous offrir des performances captivantes, pleines d’émotions et de surprises. Entre éclats de rire, frissons et instants mémorables, cette édition s’annonce tout simplement exceptionnelle. Ne la manquez sous aucun prétexte !