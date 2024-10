Plus Belle La Vie du 29 octobre 2024 : Daniel enlève Louis, Vadim joue double jeu (résumé + extrait vidéo épisode 201 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 29 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 201 de PBLV – Daniel va aller très loin aujourd'hui dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Vadim va jouer un étrange double jeu face à Thomas…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 29 octobre 2024 – résumé de l’épisode 201

Louis retrouve Daniel, qui lui annonce avoir trouvé la personne idéale pour le casse : Zoé. Louis s’énerve et lui interdit catégoriquement de l’approcher. Mais Daniel rétorque qu’il n’est pas en position de refuser quoi que ce soit. Louis insiste que Zoé ne travaillera jamais pour lui, menaçant même de le tuer s’il s’approche d’elle. Pendant ce temps, Ariane confronte Zoé en lui demandant où elle était réellement ces trois derniers jours. Zoé réitère qu’elle était à une fête, mais Ariane est convaincue qu’elle était avec Louis. Zoé assure qu’il ne la laisserait jamais replonger.

Daniel attend Zoé chez elle, se présentant comme un ami de Louis et disant qu’il vient de sortir de prison. Au même moment, Louis retrouve Ariane et la met en garde : Zoé est en danger, un individu louche rôde. Il lui demande de rester enfermée avec Zoé jusqu’à vendredi. Ariane comprend qu’il a replongé, mais Louis se contente de dire que son passé le rattrape et promet de disparaître de leur vie après cela. De son côté, Daniel demande à Zoé jusqu’où elle est prête à aller pour aider Louis, lui annonçant qu’il la recontactera bientôt pour lui demander un service.



Patrick annonce à Jean-Paul que Louis a franchi les limites de son bracelet électronique. Jean-Paul en informe Ariane. Pendant ce temps, Daniel a kidnappé Louis et lui a retiré son bracelet. Il lui annonce qu’il fera le casse lui-même, jugeant Louis désormais incapable. Récupérant ses plans dans son sac, il affirme qu’il fera appel à Zoé pour le remplacer !

Vanessa emmène Ophélie dans une nouvelle maison et lui annonce qu’elle a vendu l’ancienne et tout organisé sans la prévenir. Ophélie est sous le choc, mais Vanessa pense que ce changement l’aidera à tourner la page.

À la résidence, Aya et Nisma font la promotion de la fête de vendredi en demandant des dons. Vadim refuse d’y participer et envoie Nisma balader, ce qui choque Aya. Plus tard, Ophélie montre à Aya des photos de leur nouvelle maison. Aya la trouve superbe, mais Ophélie se sent étouffée. Aya suggère qu’elle prenne un appartement, mais Ophélie préfère être financièrement indépendante d’abord et cherche un atelier de couture. Blanche, ayant entendu la conversation, lui propose de la mettre en relation avec un atelier.

Thomas apporte à manger à Gabriel, et Vadim se prépare un café en discutant des potins sur la boulangère. Peu après, Vadim va manger une part de tarte au Mistral. Aya demande à Thomas de placer une cagnotte pour la fête, et Thomas accepte en y ajoutant un don. Étonnamment, Vadim ajoute 20 euros, surprenant Aya en jouant le gars sympathique devant Thomas.

Vanessa, Ulysse, et Ophélie trinquent à leur nouvelle maison. Apolline frappe à la porte pour rapporter un dossier oublié par Ulysse. Il l’invite à rester pour trinquer, et Vanessa, tout en lui faisant des allusions sur son addiction, lui propose de rester dîner.

VIDÉO Plus belle la vie du 29 octobre 2024 – extrait vidéo

