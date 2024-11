50mn Inside du 23 novembre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 23 novembre 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 23 novembre 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🧑‍🎄 À la Une- Marchés de Noël

Les marchés de Noël font leur retour. Quelle est leur recette pour attirer toujours plus de monde ?

🎬 En coulisses – Téléfilms de Noël

Sur nos écrans aussi, la magie de Noël a commencé avec ces fictions réconfortantes à regarder sous un plaid. Pourquoi remportent-ils de plus en plus de succès ?



🎤 Le portrait – Natasha St-Pier

🎥 La story – Je vais t’aimer de Michel Sardou

Comment cette chanson d’amour sulfureuse est-elle devenue un tube ?

50mn Inside du 23 novembre 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌎 Le document : Qui sont ces Français partis à la conquête du Québec ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.