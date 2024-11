Echappées Belles du 23 novembre : direction Dijon ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 23 novembre 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Week-end à Dijon » suivi de la rediffusion « Les Hauts-de-France, de village en village ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 23 novembre 2024, à 21h – « Week-end à Dijon » (inédit)

Bienvenue à Dijon, un véritable joyau au cœur de la Bourgogne ! Avec ses rues pavées et ses édifices médiévaux, cette ancienne capitale des ducs de Bourgogne mêle harmonieusement tradition et modernité. Nichée au cœur de l’une des plus prestigieuses régions viticoles, Dijon promet une escapade inoubliable riche en histoire, en saveurs et en découvertes.

Derrière ses remparts chargés d’histoire, la ville séduit par son art de vivre. Flânez dans ses marchés animés pour goûter aux produits du terroir et aux spécialités culinaires bourguignonnes. Prolongez l’expérience en rencontrant des vignerons passionnés et en savourant les grands crus qui font la renommée de la région.



Mais Dijon ne se résume pas à son patrimoine historique et gastronomique. À quelques kilomètres, le Parc naturel régional du Morvan vous ouvre ses portes. Ce territoire préservé invite à l’évasion, avec ses forêts verdoyantes, ses lacs paisibles et ses villages authentiques. Idéal pour les amateurs de nature, il offre un cadre parfait pour des activités de plein air ou des moments de détente.

Entre richesse culturelle et escapades bucoliques, Dijon incarne une destination pleine de charme et d’authenticité. Rejoignez Sophie Jovillard pour un week-end à la rencontre des habitants et des trésors qui font battre le cœur de cette ville emblématique de la Bourgogne.

Les reportages : Une région qui attire ! / La moutarde de Dijon, graine de star / Bernard Loiseau, la gastronomie en héritage / Le Morvan, le château d’eau de la France / La culture au coeur des villages du Morvan / Dijon, la vie en vert.

Echappées Belles du 23 novembre à 22h35 – « Les Hauts-de-France, de village en village » (rediffusion)

Des vastes estrans de la Côte d’Opale et de la baie de Somme au dédale enchanteur du Marais audomarois, en passant par les paysages verdoyants de la Picardie verte, la région dévoile une multitude de trésors. Si les grandes villes comme Lille ou Amiens séduisent par leur dynamisme et leurs nombreux attraits, les villages, tels ceux mis en lumière dans ces nouvelles « Échappées Belles », n’ont rien à leur envier.

Avec leur patrimoine souvent méconnu et pourtant d’une richesse remarquable, ces petites cités pleines de charme méritent d’être découvertes. Une véritable invitation à explorer des lieux empreints d’histoire et d’authenticité, qui sauront surprendre et captiver les visiteurs en quête d’émerveillement.