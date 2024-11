C à vous du 22 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 22 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Guerre en Ukraine : le conflit a pris un “caractère mondial”, affirme Vladimir Poutine. On en parle avec Paul Gogo, journaliste spécialiste de la Russie et le Général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la Revue Nationale de la Défense

🔵 Procès des viols de Mazan ou “le procès de la lâcheté”. On reçoit pour en parler Noémie Schulz, grand reporter police/justice à France Télévisions



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Natacha Rouillé, cheffe traiteur et responsable innovation chez “Biscornu”

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Naestro, , chanteur lyrique, actuellement en tournée dans toute la France et en Suisse

🔵 Dans la Suite de C à vous : Muriel Robin et Anne Le Nen pour le gala “Nos voix pour toutes”, un grand concert caritatif au profit de la Fondation des Femmes le 27 novembre à l’Adidas Aren; et Sarah Poniatowski pour le livre “Rêvez, osez, créez… et recommencez”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 22 novembre 2024 à 19h sur France 5.