C à vous du 29 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 29 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Notre-Dame de Paris : dernière visite d’Emmanuel Macron avant la réouverture de la cathédrale. On en parle avec Xavier Lefebvre, réalisateur du documentaire « Notre-Dame résurrection » diffusé le 3 décembre à 21:05 sur France 2 et Olivier Latry, organiste

🔵 La France menacée par une crise financière ? Eric Heyer, économiste, directeur du département analyse et prévision de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), est l’invité de C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Marco Mignot, 9ème surfeur français de l’histoire à intégrer l’élite mondiale

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alexandre Bondoux, chef du restaurant “La Côte Saint-Jacques” à Joigny

🔵 Dans la Suite de C à vous : Eddy Mitchell pour son album “Amigos”; et Audrey Jutautou pour son livre de photos « Superfacial » qui sort aujourd’hui chez Fisheye Édition

