C dans l’air du 11 novembre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 11 novembre 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 11 novembre 2024 : le sommaire

⬛ Narcotrafic : peut-on en venir à bout ?

Les ministres de l’Intérieur et de la Justice, Bruno Retailleau et Didier Migaud, étaient en déplacement à Marseille vendredi pour présenter leur plan de lutte contre le trafic de drogue, un fléau qui prend de plus en plus d’ampleur en France. Le phénomène a causé la mort de 42 personnes au premier semestre 2024. Face à cette situation alarmante, Bruno Retailleau avait récemment alerté sur un risque de « mexicanisation » du pays, un message réitéré lors de cette visite. Didier Migaud, quant à lui, a souligné que « nous avons atteint un point de bascule » tandis que son homologue à l’Intérieur a parlé d’une « menace existentielle contre nos institutions ».



Pour intensifier la répression, Didier Migaud souhaite augmenter de 40 % les effectifs du parquet de Paris dédiés à la lutte contre la criminalité organisée, ainsi qu’étendre les compétences des cours d’assises spéciales composées uniquement de magistrats professionnels. Bruno Retailleau, de son côté, mise sur une proposition de loi transpartisane déposée cet été, visant à appliquer au trafic de drogue les mêmes « techniques d’enquête » que celles utilisées contre le terrorisme.

Le rapport publié en mai dernier par les deux sénateurs à l’origine de la commission d’enquête parlementaire sur le narcotrafic soulignait que le trafic ne se limite plus aux grandes métropoles. Il touche désormais les villes moyennes et même les zones rurales. En juillet, un important réseau de trafiquants a été démantelé à Charleville-Mézières, une ville de 50 000 habitants dans les Ardennes. Le maire LR Boris Ravignon avait alors tiré la sonnette d’alarme, appelant à des opérations « place nette » pour débarrasser sa commune des trafiquants, une demande soutenue par les syndicats de police locaux, qui déplorent le manque de moyens.

Alors que la France mise principalement sur une réponse répressive, certains pays ont opté pour la dépénalisation ou la légalisation du cannabis. Aux Pays-Bas, une expérimentation lancée en 2023 dans dix villes vise à réguler la production et la vente de cannabis, autrefois contrôlées par des réseaux criminels. Cette initiative cherche à combler un vide juridique et à réduire l’influence des cartels, notamment de la violente mocro-mafia. Au Canada, la légalisation du cannabis est en place depuis six ans, bien que certaines provinces aient récemment ajusté leur cadre législatif pour en limiter les effets négatifs.

