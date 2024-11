C dans l’air du 25 novembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 25 novembre 2024 : le sommaire

⬛ Des annonces et des reculs, la France irréformable ?

Ce lundi, le Premier ministre a entamé une série de consultations avec les chefs de groupes parlementaires pour tenter de trouver des compromis sur le budget et éviter une crise politique qui pourrait mener à la censure du gouvernement. Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale, a ouvert le bal en rencontrant le chef du gouvernement. À l’issue de cet entretien, elle a exprimé son scepticisme et maintenu la possibilité d’une motion de censure si « le budget reste en l’état ». Elle a rappelé les « lignes rouges » du Rassemblement national avant de se rendre au tribunal pour le procès des assistants parlementaires européens du FN.



Cependant, le RN ne prévoit pas de passer à l’action avant la réunion de la commission mixte paritaire (CMP), prévue après le vote solennel du budget au Sénat le 12 décembre. Composée de sept députés et sept sénateurs, la CMP tentera d’harmoniser les versions du texte adoptées par les deux chambres. Si un accord est trouvé, le texte final sera soumis à l’Assemblée nationale pour un vote définitif le 18 décembre.

En attendant, les débats budgétaires ont repris au Sénat, notamment sur le volet « recettes ». Pendant ce temps, une autre polémique agite le paysage politique : la gestion des avantages des anciens Premiers ministres. Selon un rapport budgétaire de la députée LR Marie-Christine Dalloz, leurs frais ont coûté 1,4 million d’euros à l’État en 2023, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente. Ces dépenses incluent une protection, une voiture avec chauffeur et un secrétariat. Si Edouard Philippe a limité en 2019 la durée de mise à disposition d’un secrétariat à dix ans ou jusqu’à l’âge de 67 ans, aucune limite n’a été fixée pour l’usage des véhicules.

Ces débats budgétaires soulèvent des questions cruciales : faut-il réduire les avantages des anciens Premiers ministres ? Quelles concessions les partis sont-ils prêts à faire sur le budget ? Retraites, cotisations patronales, financement des collectivités locales… autant de points de crispation.

Par ailleurs, la situation politique reste tendue. Michel Barnier sera-t-il encore Premier ministre à Noël ? Une nouvelle crise politique se profile-t-elle ? Dans ce contexte, Antoine Foucher, président de Quintet, propose des solutions audacieuses dans son dernier livre pour remédier aux difficultés des salariés à vivre décemment de leur travail. Une réflexion qui suscite l’intérêt de figures comme Gabriel Attal, Gérald Darmanin ou Edouard Philippe, et qui résonne avec les défis économiques et sociaux auxquels le pays est confronté.

