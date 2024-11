Les Cinquante du 11 novembre 2024 : qui sont les joueurs éliminés ? (résumé + replay épisode 51)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 51 du lundi 11 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 51 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène où la fin du jeu approche.











Rappelons qu’il s’agissait de dessiner avec les pieds. Cassandra, Jonathan, Alex sont déjà sur le banc des éliminés. Deux équipes sont à égalité et l’une d’elle sera éliminée ! L’équipe 2 (Emma, Hillary, Sacha) et l’équipe 6 (Julie B., Frédérique, Kévin) doivent jouer pour se départager et ils peuvent changer de dessinateur.

Sacha et Fred s’y collent. Sacha commence, son équipe ne trouve pas une enveloppe alors que c’est très simple ! Ils finissent par se ressaisir et trouvent 2 mots. Sacha et Emma accusent Hillary, qui n’a pas dit un mot, d’avoir fait exprès de piper l’épreuve.

Place à Fred, son équipe trouve 3 mots ! Sur le banc des éliminés à l’issue de ce jeu : Cassandra, Jonathan, Alex, Emma, Sacha et Hillary !



Sacha, Jonathan et Emma éliminés

Les joueurs éliminés rentrent donc au château pendant que les joueurs victorieux doivent voter pour sauver 3 personnes ! Il y aura donc 3 joueurs éliminés. Jade essaie de convaincre Carla A. de ne pas voter Alex. Elles évitent Carla G. Et Kévin surprend Carla G. avec Enzo, qui prend son téléphone pour voter ! Le clan de Kévin ne lui fait plus confiance. Et un clash éclate entre Enzo et Coumba.

Les éliminés reviennent pour le verdict. Le premier joueur sauvé, avec 10 voix sur 13 : Alex ! Hillary est ensuite sauvée avec 8 voix sur 13. Le premier éliminé, avec 3 voix sur 13 : Sacha ! Et avec seulement 5 voix sur 13, Jonathan est éliminé ! Et c’est finalement Cassandra est sauvée avec 8 voix sur 13, Emma est éliminée avec seulement 5 voix.

L’heure est aux adieux pour les éliminés alors que le clan de Kévin, Nikola et Alex se réjouit de ces 3 éliminations dans l’alliance adverse. Et Alex ne comprend pas Carla G. et les choix qu’elle a fait sur cette cérémonie.

Les Cinquante, le replay du 11 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 51 ce lundi 11 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 12 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 52.