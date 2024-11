Un Si Grand Soleil du 12 novembre : Achille mal influencé, Eve dit tout (résumé épisode 1510 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 12 novembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1510 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Eve récupère son argent près du corps de Curtis et prend la fuite. Un homme la voit partir… Le lendemain, Yann et Thierry sont sur la scène de crime, il est mort d’une balle dans l’oeil. Ils pensent à un règlement de compte. Thierry ne va pas le regretter, mais Yann veut comprendre ce qui s’est passé et pourquoi il était là.

Eve dit tout à Eliott, elle n’a pas dormi de la nuit. Eliott pense qu’elle a pris trop de risques, elle aurait pu se faire tuer. Eve voulait négocier avec Curtis et lui donner une partie de l’argent pour le protéger.



Johanna et Florent font le point sur les affaires en cours quand il reçoit un sms de la juge Alphand. Johanna se moque, d’autant qu’il l’appelle par son prénom… Johanna lui demande ce qui se passe entre eux. Florent avoue qu’ils ont couché ensemble. Cécile veut le voir… Florent lui donne rendez-vous chez lui ce soir et lui donne son adresse. Cécile confie ses doutes de Chloé, qui pense qu’elle doit foncer.

Achille regarde un groupe sur le Fleuriste… Il explique à Tom que c’est un groupe qui parle de son père et prend sa défense. Tom trouve ça bizarre, Achille lui dit que son père était un mec génial et l’envoie balader.

Eliott est avec Eve, il veut s’assurer que personne ne l’a vue. Elle pense que non, et elle a jeté ses vêtements à la poubelle. Eliott lui dit qu’il faut se comporter comme si tout était normal.

Florent rencontre un client, un ancien braqueur. Il a pris 10 ans de prison alors qu’une femme a pris une balle perdue lors d’un braquage. A sa sortie de prison, son frère a voulu se venger et l’a tabassé. Il veut porter plainte, il s’inquiète qu’il recommence. Florent le soutient et l’accompagne au commissariat.

Achille lit les messages sur son peur, qu’ils considèrent comme un héros… Charlotte le rejoint. Elle lui parle de tout ces gens qui vénèrent le Fleuriste.

Eve a Manu au téléphone. Elle fait mine que tout va bien. Pendant ce temps là, Cécile retrouve Florent. Il est content qu’elle l’ait rappelé, Cécil avoue qu’elle avait très envie de le revoir.

Eliott s’excuse auprès de Muriel mais elle en a marre de ses mensonges. Eliott dit qu’il avait des ennuis avec un ancien taulard, il a eu peur pour eux. Mais il vient de se faire arrêter, ils vont pouvoir reprendre une vie normale.

Cécile rentre tard, elle prétexte avoir eu une audience interminable au palais. Elle dit avoir commandé des sushis, Achille dit que c’est son père qui adorait ça. Il lui confie qu’il pense à lui tout le temps. Cécile dit que c’est difficile mais ils doivent aller de l’avant. Quand Cécile a le dos tourné, Achille envoie un vocal à Charlotte. Il est d’accord pour venir à l’hommage à son père…

