C dans l’air du 7 novembre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 7 novembre 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 7 novembre 2024 : le sommaire

⬛ Europe, Iran, Russie… La bascule Trump

Élu 47e président des États-Unis, Donald Trump s’apprête à retrouver la Maison-Blanche en janvier prochain après une victoire décisive face à Kamala Harris. Hier soir à Washington, la candidate démocrate, entourée de ses partisans, a reconnu sa défaite en promettant « d’aider » Trump et son équipe à assurer « une transition pacifique du pouvoir. » Joe Biden a également appelé Trump pour le féliciter, s’engageant à faciliter la transition, un geste que le républicain n’avait pas fait il y a quatre ans. Le président démocrate s’adressera à la nation ce jeudi 7 novembre à 17 heures, heure de Paris, pour délivrer un message de réconciliation après une campagne qui a laissé le pays divisé et de nombreux Américains inquiets.



À l’international, l’élection de Donald Trump a été globalement saluée par les chancelleries du monde, mais elle suscite aussi des préoccupations, notamment en Europe. Pendant la campagne, marquée par des échanges vifs et polarisants, Trump a affiché son intention de renforcer le protectionnisme américain et de relancer la guerre commerciale. Il a également promis d’instaurer des droits de douane généralisés sur tous les produits étrangers importés aux États-Unis, de soutenir l’industrie des énergies fossiles et de se retirer de l’Accord de Paris, alors que l’année 2024 s’annonce comme l’une des plus chaudes de l’histoire, selon l’observatoire européen Copernicus.

Les questions de défense, l’Ukraine et l’OTAN sont au centre des préoccupations européennes. Trump a menacé de revoir, voire d’annuler, l’aide militaire et financière à l’Ukraine, déclarant vouloir « encourager » la Russie à agir librement face aux membres de l’OTAN qui ne respectent pas les objectifs de dépenses. Dans ce contexte, les dirigeants européens sont réunis ce jeudi à Budapest pour discuter des implications de la victoire de Trump, une réunion qui pourrait révéler des divergences au sein d’une Europe déjà fragilisée. Plusieurs dirigeants issus de la droite nationale, à l’instar du Premier ministre hongrois Viktor Orban, se réjouissent de ce retour de Trump à la Maison-Blanche.

Ouvrant le sommet, Emmanuel Macron a souligné un moment « décisif » pour l’Europe. « Nous devons agir pour défendre nos intérêts nationaux et européens, croire en notre souveraineté et notre autonomie stratégique, » a affirmé le président français, en appelant l’Europe à ne plus « déléguer indéfiniment » sa sécurité aux Américains. Macron a ajouté : « La vraie question est de savoir si nous voulons écrire notre propre histoire ou suivre celle dictée par les guerres de Poutine, les élections américaines, ou les choix de la Chine. »

La réélection de Donald Trump pourrait-elle déstabiliser l’Europe ? Quelles seront les conséquences pour l’Union européenne, l’Ukraine, et le Moyen-Orient ? Trump, qui a souvent critiqué la gestion de Joe Biden dans les conflits internationaux, espère un apaisement au Proche-Orient avant sa prise de fonction en janvier 2025. Selon John Bolton, l’ancien conseiller à la sécurité nationale, cette période de transition pourrait offrir une opportunité pour Israël, engagé dans une campagne militaire régionale, d’intensifier ses actions, notamment face à l’Iran, avec une éventuelle opération contre son programme nucléaire.

