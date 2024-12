50mn Inside du 28 décembre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 28 décembre 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





50mn Inside du 28 décembre 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le feuilleton – Famille Royale : l’année la plus difficile depuis la mort de Diana ?

Retour sur l’année très mouvementée de la famille royale britannique. Entre rumeurs, annonces chocs et scandales.

📹 En coulisses – Le restaurant qu’il faut réserver un an à l’avance !

Immersion dans le plus grand restaurant de France, à Narbonne : 1000 couverts par jour, des buffets à volonté et des mets d’excellence. Quelle est la recette du succès de cette institution ?



🎤 Les portraits de l’année 2024

🌟 L’hommage – Alain Delon, pourquoi est-il irremplaçable ?

🔥 Le succès de l’année – Un p’tit truc en plus, le coup de cœur des Français

11 millions de spectateurs, le film d’Artur a battu tous les records. Quels sont les ingrédients de cet énorme succès que personne n’avait vu venir ?

50mn Inside du 28 décembre 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

✨ La destination de l’année – Ces Français qui se disent « oui » à Las Vegas !

