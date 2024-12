Ici Tout Commence spoiler : Rose et Marc font une grande annonce ! (vidéo épisode du 30 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Rose et Marc vont faire une grande annonce à Clotilde et Joachim dans quelques jours dans votre série dee TF1 « Ici tout commence ». En effet, ils vont enfin rendre leur couple officiel !











Rose et Marc ont invité Clotilde et Joachim à déjeuner. Cependant, la sœur de Rose n’est pas dupe : elle pressent que ce repas n’a rien d’anodin. Alors, lorsque Rose et Marc sont hésitants et peinent à trouver les mots, Clotilde leur coupe l’herbe sous le pied et facilite les choses : elle a très bien compris qu’ils sont ensemble ! Joachim et sa femme partagent leur joie pour les amoureux. Seul bémol : l’absence de Jim et Carla. Heureusement, Clotilde a déjà une idée pour résoudre ce petit contretemps…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1078 du 30 décembre 2024, Marc et Rose officialisent

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.