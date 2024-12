Star Academy du 11 décembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 11 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mardi des académiciens.





Michaël convoque les élèves au théâtre pour faire un bilan des évaluations avec Sofia, Hugues et Malika. Il annonce le top 3 : Franck 3ème, Charles 2ème, et Ebony 1ère. Ebony culpabilise d’avoir pleuré la veille car elle était déçue de sa prestation alors qu’elle est top 1.







Les professeurs expliquent ensuite aux 4 nommés ce qui leur a manqué sur les évaluations. Ils sont évidemment déçus et ils ont peur de partir.

Sofia prend ensuite Charles en coaching personnalisé, Hugues s’occupe de Franck, et Malika est avec Ebony. Sofia annonce à Charles qu’il va chanter « Caruso » sur le prime. Hugues annonce à Franck que sur le prime il chantera « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Quant à Ebony, Malika lui annonce un tableau sur « Don’t Leave Me This Way » de The Communards.



Marlène est avec les nommés Evidemment, ils ont peur de partir. Elle annonce à Ulysse et Marguerite qu’ils auront un duo sur « A ma place » d’Axel Bauer. Et Marine et Maïa chanteront « Eternal Flame » de The Bangles. Ils devront ensuite chacun se défendre sur « Mourir sur scène ».

Fanny et Lucie annoncent ensuite les attributions du prime : Marine et Marguerite avec Khatia Buniatichvili sur « Le prélude de Bach » de Maurane, Ulysse et Maïa avec Kendji Girac (Ulysse sur « Andalouse » et Maïa sur « Si seulement »), Ebony, Franck et Charles sur le medley avec Gims, et Charles et Claudio Capeo « Si j’avais su ».

Surprise : les professeurs viennent dîner avec eux au château ! Ils passent un beau moment de convivialité et la musique du calendrier de l’avent retentit. Ils découvrent des micros de karaoké !

Ulysse appelle ensuite son père, qui essaie de le rebooster après sa 5ème nomination. Et tout le monde va se coucher !

