Star Academy, les évaluations du 17 décembre : Ulysse et Marine cartonnent, Charles dérape, le résumé complet

Star Academy, les évaluations du 17 décembre 2024 – C’est ce matin qu’avaient lieu les évaluations de la semaine 10 de la Star Academy 2024. Alors que c’est la semaine du public, c’est les téléspectateurs qui ont choisi les chansons des élèves et ce matin ils pouvaient également noter les évaluations en établissant un classement qui compte à 50% avec les profs.











Franck ouvre le bal sur « Stay with me » Sam Smith. C’est très beau ! Il doit ensuite tirer au sort une histoire pour le théâtre et Hugues lui donne 5 mots à intégrer. L’histoire : c’est la première fois qu’on lui confie son neveu pour la journée, les mots donnés par Hugues : camembert, incendie, expresso, aggraffeuse et chaussettes. Sofia rigole beaucoup !

Ulysse enchaine avec « New-York avec toi » de Téléphone. Il est clairement super content de son choix et bien plus enjoué que d’habitude. Il est dans son univers et on peut dire que c’est une évaluation réussie. Il tire ensuite au sort une histoire : il attend son date sous la pluie mais il/elle n’arrive pas. Hugues lui donne 5 mots à insérer : serviette, saucisson, mobylette, soucoupe et musculation. L’histoire est réussie, c’est super drôle et les profs rient beaucoup.

Charles passe ensuite sur « Le blues du Businessman » de Starmania. C’est très bien vocalement. Il tire au sort une histoire : il va faire les courses pour sa vieille voisine. Hugues lui donne des mots : marteau-piqueur, jacuzzi, aspirine, brioche, et RER. Les profs rient beaucoup ! Charles retourne au château pas content de lui pour la chanson, mais les autres lui disent que c’était bien. Charles est en colère contre lui-même, il frappe dans un mur…



Marguerite interprète « Facile » Camélia Jordana. C’est joli, Hugues et Malika ont l’air emballés. Elle tire au sort l’histoire : tu étudies à la bibliothèque, les mots sont : laverie, télécommande, échelle, miel.t Clairement, son impro part dans tout les sens sans vraie cohérence. Marguerite est déçue d’elle-même, elle n’est pas bien après ces évaluations.

Ebony chante « Je suis un homme » de Zazie. Ce n’est pas son univers mais c’est quand même réussi. Elle tire au sort l’histoire : elle est en salle d’attente chez le docteur. Le live coupe, on entend les mots chaton, balançoire, prier, skateboard.

Marine termine sur « My heart will go on » de Céline Dion. C’est magnifique ! Pour le théâtre, elle tire au sort le sujet : personne ne veut aller au karakoé avec toi ». Et les mots : sieste, béton, cacahuètes, dentelle, et câlin. Comme souvent, Marine est très drôle !

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Pas de vrai raté sur ces évaluations, on voit que la fin de l’aventure approche. Ulysse a clairement signé sa meilleure évaluation et Marine a été incroyable sur la chanson de Céline Dion. Et ils réalisent tout les deux les meilleures impro de théâtre ! Qui sera nominé ? Difficile à dire mais ça pourrait être Marguerite et Charles. Verdict mercredi soir en fin de quotidienne !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h30 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.