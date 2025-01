C à vous du 16 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 16 janvier 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 L’AFP et Mistral AI : quand l’intelligence artificielle se met au service de l’information. On reçoit Arthur Mensch, ingénieur et entrepreneur, fondateur de l’entreprise Mistral AI et Fabrice Fries, directeur général de l’Agence France – Presse (AFP)

🔵 Le livre qui imagine une présidence Le Pen, Thierry Pech, directeur général de Terra Nova, publie le livre « Marine Le Pen présidente. Dystopie politique 2026 – 2029 » aux éditions Les Petits Matins. Il nous en parle dans C à vous



🔵 Robbie Williams est l’invité exceptionnel. Il nous parlera de son biopic « Better Man » en salle le 22 janvier

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Masdaak, créateur de contenu, pour le livre « En finir avec les arnaques » aux éditions Sola

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alexis Quaretti, directeur culinaire exécutif de la compagnie Oceania Cruises

🔵 Dans la Suite de C à vous : Guillaume Meurice, humoriste, chroniqueur radio sur Radio Nova dans l’émission « La dernière » tous les dimanches de 18h à 20h

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 16 janvier 2025 à 19h sur France 5.