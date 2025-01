C dans l’air du 28 janvier 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 28 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Groenland : la menace de Trump… la riposte de l’Europe ?

Donald Trump intensifie ses manœuvres sur le Groenland. Début janvier, le président américain avait laissé entendre qu’une intervention militaire sur ce territoire autonome danois restait envisageable. Après un échange tendu le 15 janvier avec la Première ministre danoise, marqué par une menace d’augmentation des droits de douane sur les exportations danoises vers les États-Unis, le Danemark a riposté. « Le niveau de menace dans l’Arctique et l’Atlantique Nord s’est accru. Nous devons renforcer notre présence militaire dans ces régions », a déclaré Troels Lund Poulsen, ministre danois de la Défense. Dans ce cadre, Copenhague a annoncé un investissement militaire de 2 milliards d’euros, incluant l’acquisition de navires et de drones à longue portée, afin de consolider sa défense en Arctique.



Cette stratégie avait déjà été amorcée en 2021 après les ambitions affichées par Trump de racheter le Groenland. Cependant, ces projets ont été freinés par des contraintes budgétaires, exacerbées par le conflit en Ukraine. Du côté du Groenland, le Premier ministre Mute Egede maintient une position ferme : l’île « n’est pas à vendre », mais reste « ouverte aux affaires ». En parallèle, la Première ministre danoise multiplie les rencontres européennes, espérant rallier Berlin, Paris et Bruxelles à sa cause.

Sur un autre front, Donald Trump trouve un allié inattendu en Elon Musk, qui continue de surprendre en soutenant des figures politiques européennes. Après avoir exprimé son appui à la cheffe de l’AfD en Allemagne, Musk s’est rapproché du jeune député chypriote Fidias Panayiotou, connu pour sa carrière sur YouTube. Le milliardaire a même suggéré, dans un tweet, de faire de lui le président de l’UE. Fidias, qui se présente comme un partisan de la « démocratie directe », utilise abondamment X (anciennement Twitter) pour partager des sondages polémiques, ce qui renforce l’intérêt de Musk à son égard.

Par ailleurs, une nouvelle secoue le secteur technologique : le lancement de DeepSeek, une intelligence artificielle générative chinoise qui ambitionne de rivaliser avec ChatGPT. L’application est devenue, en quelques jours, la plus téléchargée sur l’App Store américain, surpassant ChatGPT, et son rendu a été salué par Sam Altman, PDG d’OpenAI. Cette montée en puissance a entraîné une chute notable en bourse pour certaines entreprises américaines, dont Nvidia. Cette réussite chinoise vient aussi contrecarrer les projets américains, notamment le programme « Star Gate » récemment annoncé par Trump, qui prévoit des investissements massifs dans l’intelligence artificielle.

Ces événements soulèvent de nombreuses questions : quelle aide l’Union européenne peut-elle apporter au Danemark face aux ambitions de Trump au Groenland ? Pourquoi Elon Musk s’investit-il autant dans la politique européenne ? Et enfin, DeepSeek peut-il changer la donne dans la compétition mondiale pour la domination de l’intelligence artificielle ?

