C dans l’air du 9 janvier 2025 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 9 janvier 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 9 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Trump, le terrible incendie et les menaces

Un incendie dévastateur ravage actuellement Los Angeles, devenant le plus destructeur de l’histoire de la ville. Alimenté par des vents soufflant à 160 km/h sur des sols extrêmement secs, il a déjà détruit entre 1 000 et 1 500 bâtiments, principalement des habitations, et causé la mort d’au moins cinq personnes. Des dizaines de milliers d’habitants, y compris à Hollywood, ont été évacués. La maire Karen Bass a décrit la situation comme étant marquée par des « vents de la force d’un ouragan combinés à des conditions de sécheresse extrême ».



Face à l’ampleur de la catastrophe, le président Joe Biden a annulé son déplacement en Italie pour superviser les efforts de lutte contre les incendies depuis Los Angeles, débloquant des aides fédérales pour soutenir les pompiers. Pendant ce temps, sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a critiqué le gouverneur démocrate Gavin Newsom, l’accusant de mauvaise gestion environnementale et le surnommant « Gavin Newscum » – une insulte en anglais. Les accusations ont été démenties par les services du gouverneur, affirmant que le document mentionné par Trump n’existait pas.

En parallèle, Elon Musk a publié une vidéo apocalyptique des incendies sur X (anciennement Twitter). Le milliardaire est au cœur d’une polémique en Europe après que des médias italiens ont rapporté des négociations entre SpaceX et le gouvernement italien pour un contrat de 1,5 milliard d’euros portant sur des communications satellitaires sécurisées. Ce projet suscite de vives critiques, notamment de la part de l’opposition italienne et de responsables européens, qui dénoncent une menace pour la souveraineté nationale et la sécurité européenne.

Si le gouvernement italien a démenti avoir conclu un accord, Giorgia Meloni a reconnu que SpaceX avait présenté une technologie avancée de communication sécurisée, particulièrement utile pour les missions diplomatiques et militaires. Les discussions sont-elles en cours ?

Enfin, dans un contexte marqué par ces crises, Donald Trump a promis une politique énergétique agressive, comprenant le retrait des États-Unis de l’accord de Paris et la promotion du gaz de schiste, malgré les graves impacts environnementaux de la fracturation hydraulique. En Pennsylvanie, où cette industrie domine, les habitants sont divisés face aux enjeux économiques et écologiques.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 9 janvier 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.